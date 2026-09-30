به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک همزمان با هفته دفاع مقدس و تقارن آن با هفته بزرگداشت گردشگری، در دیدار با خانواده شهید علی تاجیک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ایثار و شهادت در فرهنگ ایرانی و اسلامی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است و شهدا با فداکاری و جانفشانی خود این فرهنگ را بیش از پیش درخشان و ماندگار کرده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، زمینه‌ساز تداوم فرهنگ ایثار و فداکاری و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده است و می‌تواند مفهوم استقامت و پایداری در حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای کشور را به نسل جدید منتقل کند.

او تصریح کرد: باید با تأسی از سیره شهدا، فرهنگ ایثار و فداکاری آنان را در زندگی خود زنده نگه داریم و در مسیر سربلندی و پیشرفت کشور، به آرمان‌های شهدا پایبند باشیم.

در پایان این دیدار، با اهدای یک تابلوی کاشی هنری مزین به تمثال شهید علی تاجیک به فرزند این شهید والامقام، از مقام شامخ شهدا تجلیل و یاد و خاطره این شهید دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.

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