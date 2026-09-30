به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شامگاه سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در مجتمع گردشگری مانلی شهرستان گرگان برگزار شد.

حسن مومنی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان گردشگری نیز در این نشست حضور داشتند.

این برنامه به همت انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی، سفره‌خانه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری و مراکز تفریحی، سرگرمی و اقامتی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی استان گلستان برگزار شد.

ضوابط تغییر کاربری متناسب با شرایط استان‌های شمالی بازنگری شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در این نشست با اشاره به موانع قانونی اجرای طرح‌های گردشگری اظهار کرد: ایران از نظر جغرافیایی و شرایط منطقه‌ای مانند یک قاره است و نمی‌توان یک ضابطه واحد را بدون توجه به تفاوت‌های استان‌ها در سراسر کشور اجرا کرد.

محمد حمیدی افزود: اگرچه در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی امتیازاتی برای اجرای طرح‌های گردشگری پیش‌بینی شده است، اما محدودیت استفاده از زمین‌های درجه یک و دو، اجرای بسیاری از پروژه‌ها در استان‌های شمالی را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ زیرا بخش عمده اراضی این استان‌ها در همین گروه قرار دارند.

او گفت: همان‌گونه که در تعیین حریم تأسیسات جاده‌ای، شرایط ویژه استان‌های شمالی موردتوجه قرار گرفته است، می‌توان برای اجرای طرح‌های گردشگری نیز تبصره‌ای متناسب با وضعیت این استان‌ها پیش‌بینی یا کمیسیونی تخصصی برای بررسی موردی طرح‌ها تشکیل داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکند، همه مدیران ملزم به اجرای آن هستند؛ بنابراین این موضوع باید از مسیر قانونی و با همراهی دولت و نمایندگان مجلس بازنگری شود تا ضمن حفاظت از اراضی کشاورزی، امکان اجرای طرح‌های ضروری گردشگری نیز فراهم باشد.

تفویض اختیار، مسیر صدور مجوزها را کوتاه می‌کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز تنوع قومی، فرهنگی و طبیعی گلستان را از مزیت‌های مهم استان دانست و گفت: گلستان از ظرفیت‌های بکر و گسترده‌ای برخوردار است، اما توسعه گردشگری آن هنوز به جایگاه متناسب با این ظرفیت‌ها نرسیده است.

عبدالعلی کیان‌مهر با اشاره به تجربه تفویض اختیار به استانداران در جریان جنگ ۱۲روزه بیان کرد: این تجربه نشان داد مدیران استانی توانایی اتخاذ تصمیم‌های مؤثر و سریع را دارند. فرایندی که پیش‌تر چند ماه زمان می‌برد، با واگذاری اختیار در استان در مدت کوتاهی انجام شد.

کیان‌مهر گفت: کاهش تمرکز اداری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها می‌تواند صدور مجوزها و اجرای طرح‌های گردشگری را سرعت ببخشد. مدیریت استان نیز آمادگی دارد مجوزهای موردنیاز سرمایه‌گذاران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در چارچوب قانون پیگیری کند.

او از فراهم‌شدن زمینه همکاری با بانک رفاه برای حمایت از طرح‌های اقتصاد دریامحور خبر داد و افزود: فعالان و سرمایه‌گذاران می‌توانند طرح‌های خود در حوزه گردشگری دریایی را ارائه کنند تا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده برای تأمین مالی آن‌ها بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: سواحل استان ظرفیت مناسبی برای ایجاد مراکز اقامتی، تفریحی و گردشگری دریایی دارند و فعال‌شدن این ظرفیت نیازمند اصلاح برخی فرایندها، حمایت از سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری حرکتی تازه است.

جاذبه‌های گلستان باید به محصول گردشگری تبدیل شوند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با قدردانی از همراهی فعالان گردشگری استان در شرایط مختلف گفت: فعالان و تأسیسات گردشگری گلستان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه در کنار مردم و دولت قرار گرفتند و خدمات ارزشمندی به هم‌وطنانی ارائه کردند که از دیگر استان‌ها به گلستان آمده بودند.

فریدون فعالی افزود: در آن روزها، تنها در یکی از مجموعه‌های گردشگری هر شب ۲۰۰ پرس غذای گرم میان هم‌وطنان اسکان‌یافته در مدارس توزیع می‌شد و تعدادی از واحدهای اقامتی و مراکز درمانی نیز خدمات رایگان ارائه کردند.

او با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری بیان کرد: هم‌زمان با این هفته، طرح‌هایی با حدود ۲۴۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۹۴ فرصت شغلی در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

فعالی گفت: درحال‌حاضر ۳۶ هتل یک تا پنج‌ستاره، ۳۷ مجتمع گردشگری و ۶۲ اقامتگاه بوم‌گردی در گلستان در دست احداث است که تکمیل آن‌ها می‌تواند ظرفیت اقامتی و خدماتی استان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

او با بیان اینکه برخورداری از جاذبه به‌تنهایی برای توسعه گردشگری کافی نیست، افزود: گلستان جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متعددی دارد، اما این جاذبه‌ها باید به محصولات قابل عرضه گردشگری و منابع درآمد پایدار برای مردم تبدیل شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان جنگل‌های هیرکانی، جزیره آشوراده و موزه میراث روستایی گلستان را از ظرفیت‌های شاخص استان برشمرد و گفت: موزه میراث روستایی در گستره‌ای ۵۰هکتاری می‌تواند بخشی از تاریخ، فرهنگ و شیوه زندگی مردم استان را معرفی کند و به یک محصول مهم گردشگری تبدیل شود.

او افزود: جزیره آشوراده نیز زمانی به ظرفیت واقعی خود دست می‌یابد که در کنار حفاظت از ارزش‌های طبیعی آن، زمینه شکل‌گیری اقتصاد پویا و بهره‌مندی جوامع محلی فراهم شود.

فعالی با اشاره به سهم گسترده گردشگری در اقتصاد و اشتغال جهان خاطرنشان کرد: گردشگری صنعتی فرابخشی است و رسیدن گلستان به جایگاه شایسته خود در این حوزه، به حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و همراهی بخش خصوصی نیاز دارد.

امضای پیمان همدلی و اقدام برای گردشگری گلستان

در ادامه این نشست، مدیران اجرایی، مسئولان استانی، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، رؤسای تشکل‌های حرفه‌ای، کارآفرینان و فعالان صنعت گردشگری، «پیمان همدلی و اقدام برای گردشگری گلستان» را امضا کردند.

این پیمان‌نامه در هفت محور شامل «گفت‌وگو و همکاری»، «تسهیل به‌جای مانع‌تراشی»، «حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی»، «ارتقای کیفیت میزبانی گلستان»، «نوآوری و تحول دیجیتال»، «معرفی یکپارچه گلستان» و «تبدیل گفت‌وگو به اقدام» تدوین شده است.

در پایان این نشست نیز از پیشکسوتان گردشگری و فعالانی که در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه به هم‌وطنان واردشده از دیگر استان‌ها خدمات اقامتی، پذیرایی و درمانی رایگان ارائه کردند، تجلیل شد.

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