به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی شامگاه سه‌شنبه هفتم مهرماه جاری درجشنواره انگور گهرو شهرستان کیار گفت: براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری هم‌اکنون چهار هزار و ۷۰۰ هکتار تاکستان در استان وجود دارد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: هم‌اکنون فصل برداشت انگور است که یکی از بهترین زمان‌ها برای جذب گردشگران و حضور آنان در تاکستان‌ها به‌شمار می‌رود.

قاسمی توسعه گردشگری کشاورزی را از مهم‌ترین برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اعلام و تصریح کرد: در این راستا همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی دیگر مانند جهاد کشاورزی ضروری است.

سالانه ۲۷ هزار تن انواع انگور در کیار برداشت می‌شود

فرماندار کیار گفت: سالانه ۲۷ هزار تن انواع انگور در این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

محمدکاظم محمدی به آغاز فصل برداشت انگور و اشتغال‌زایی فصلی برای دو هزار نفر در شهرستان کیار اشاره و تاکید کرد: اصلاح ارقام باغی، توسعه آبیاری تحت‌فشار و عبور از سیستم‌های سنتی غرقابی برای رفع چالش‌های باغداران کیار ضروری است.

او با اشاره به وجود یک‌هزار و ۷۰۰ هکتار تاکستان در شهرستان کیار افزود: از این سطح سالانه حدود ۲۷ هزار تن محصول برداشت می‌شود که نقش به‌سزایی در پایداری معیشت خانواده‌ها و رونق اقتصادی منطقه دارد.

محمدی اجرای طرح‌های اصلاحی را لازمه رفع چالش دیررسی ارقام و تنش آبی اعلام و تصریح کرد: دیررس بودن ارقام کنونی از مشکلات مهم باغداران است.

او یادآور شد: در این راستا با اهتمام کارشناسان و به‌ویژه حوزه جهادکشاورزی باید با جایگزینی ارقام جدید و زودرس، گامی مؤثر در راستای احیا و بهسازی باغات برداشته شود.

محمدی به مقوله بحران آب و تنش‌های اقلیمی اشاره و اضافه کرد: با توجه به سنتی بودن آبیاری در برخی مناطق به صورت غرقابی، باید باغداران و دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه توسعه سیستم‌های آبیاری نوین از جمله آبیاری قطره‌ای و تحت‌فشار اهتمام جدی داشته باشند تا علاوه‌بر مدیریت بهینه منابع آب، بهره‌وری تولید و اشتغال پایدار در این بخش حفظ شود.

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