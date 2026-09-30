تجلیل از فعالان گردشگری هوشمند در حاشیه «رویداد تهران، آینده گردشگری»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۷ مهرماه جاری و همزمان با هفته گردشگری، هتل نور حیات و به همت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران میزبان «رویداد تهران، آینده گردشگری» بود.

در حاشیه این رویداد مهم برنامه های جانبی برگزار شد از جمله تجلیل از شرکت ها و استارتاپ های برتر حوزه گردشگری هوشمند که در رقابت با بیش از ۵۰ شرکت فعال در این زمینه در تهران توانسته بودند با ایده های برتر بر پایه هوش مصنوعی در راستای گردشگری هوشمند جزو نفرات شاخص باشند.

محسن بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی طلوعی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران و فاطمی مدیر کل توسعه گردشگری داخلی از این نفرات شاخص با اهدا لوح، تقدیر کردند.

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