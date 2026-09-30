به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌افزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شامگاه سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور حسن مؤمنی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، معاونان استاندار گلستان، جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری در مجتمع گردشگری مانلی شهرستان گرگان برگزار شد.

مؤمنی در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای میهن اسلامی و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: امنیت امروز کشور و امکان فعالیت و برگزاری چنین نشست‌هایی، مرهون جان‌فشانی شهدا، ایثارگران و رزمندگان از ابتدای انقلاب اسلامی، دوران هشت سال دفاع مقدس و حوادث اخیر است و همه ما مدیون خون پاک آنان هستیم.

او همچنین پیام تشکر و قدردانی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به مجموعه اداره‌کل و فعالان گردشگری گلستان ابلاغ کرد و گفت: کارکنان اداره‌کل، فعالان و تأسیسات گردشگری گلستان در روزهای جنگ اخیر برای خدمت‌رسانی به هم‌وطنان تلاش گسترده‌ای انجام دادند که شایسته قدردانی است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور با قدردانی از عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و استفاده از تجربیات او می‌تواند در آینده زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در حوزه گردشگری گلستان باشد.

او با اشاره به سیاست‌های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بیان کرد: یکی از اهداف ستاد، توزیع سفر و هدایت گردشگران به مناطق کمترشناخته‌شده است. برخی مقاصد کشور به‌خوبی شناخته شده‌اند و حجم زیادی از سفرها را به خود اختصاص می‌دهند، درحالی‌که مناطق دیگری با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، هنوز به‌اندازه کافی معرفی نشده‌اند.

مؤمنی ادامه داد: برنامه‌هایی برای معرفی این مناطق و توزیع متوازن‌تر سفر در دست اقدام است و گلستان نیز باید با تولید محتوای مناسب و معرفی هدفمند جاذبه‌های خود، از این فرصت استفاده کند.

نقش نسل زیر ۱۵ سال در انتخاب مقصد سفر

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور، توجه به کودکان و نوجوانان را یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی گردشگری دانست و گفت: نسل زیر ۱۵ سال در انتخاب مقصد سفر خانواده‌ها نقش اثرگذاری دارد و دیدگاه و علاقه‌مندی این نسل می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری خانواده را تغییر دهد.

او افزود: فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای برای برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان دارد. مسئولان و فعالان گردشگری گلستان باید با تولید محتوای متناسب و استفاده از افراد اثرگذار در فضای مجازی، جاذبه‌ها و تجربه‌های گردشگری استان را به این نسل معرفی کنند.

مؤمنی قرارگرفتن گلستان در مسیر پایتخت و مشهد مقدس را یکی از مزیت‌های مهم استان برشمرد و گفت: سالانه چندین میلیون مسافر از گلستان عبور می‌کنند و اگر برای افزایش ماندگاری آنان برنامه‌ریزی شود، منافع آن به اقتصاد گردشگری و کسب‌وکارهای استان خواهد رسید.

او بیان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری برای اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند گلستان را از مسیر عبور مسافران به مقصدی برای اقامت و تجربه گردشگری تبدیل کند. با توجه به ظرفیت‌های موجود، آینده روشنی پیش‌روی گردشگری استان قرار دارد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور از اهداف اصلی ستاد هماهنگی خدمات سفر را ارتقای ایمنی سفرها عنوان کرد و افزود: وقتی مردم را به سفر و حضور در مقاصد مختلف تشویق می‌کنیم، باید زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای سفر ایمن آنان نیز فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: مجتمع‌های خدماتی و گردشگری بین‌راهی می‌توانند در تأمین ایمنی، استراحت و ارائه خدمات مناسب به مسافران نقش مؤثری داشته باشند و توسعه این مراکز باید مورد حمایت قرار گیرد.

مؤمنی گردشگری را یکی از راه‌های ایجاد درآمد پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت دانست و گفت: ایران برای سلیقه‌های گوناگون گردشگران داخلی و خارجی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی متنوعی دارد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان از این فرصت برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

او افزود: گلستان نیز در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در حوزه گردشگری داشته است، اما به‌دلیل عقب‌ماندگی‌های انباشته زیرساختی، بخشی از این اقدامات هنوز به‌طور کامل نمایان نشده است.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در پایان گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدامات مؤثری برای تسهیل فرایندها، صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری آغاز کرده است که نتایج آن در آینده بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/