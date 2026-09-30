به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فاز نخست مجتمع گردشگری آبیان مارین عصرسه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با سومین روز هفته گردشگری، با حضور حسن مومنی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس‌راه استان، سرهنگ ابراهیم دوستی‌دیلمی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان و جمعی از مسئولان در روستای محمدآباد شهرستان گرگان افتتاح شد.

فریدون فعالی در این آیین ضمن تبریک هفته گردشگری به فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، اظهار کرد: استقبال مردم از این مجموعه، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته، نشان می‌دهد که آبیان مارین ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر و کمک به رونق اقتصادی منطقه دارد.

او افزود: تکمیل مراحل بعدی این طرح و توسعه امکانات اقامتی و تفریحی آن می‌تواند آبیان مارین را به یکی از مقاصد گردشگری آبی استان تبدیل کند.

۱۸۰ آب‌بندان گلستان آماده معرفی به سرمایه‌گذاران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: وجود جنگل، دشت، دریا، تالاب و آب‌بندان‌ها، امکان شکل‌گیری محصولات متنوع و متفاوت گردشگری را در گلستان فراهم کرده است.

او افزود: مطالعات ۱۸۰ آب‌بندان استان انجام شده و این ظرفیت‌ها برای معرفی به سرمایه‌گذاران آماده است. اجرای چند طرح موفق در این حوزه، مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری گردشگری از دیگر آب‌بندان‌های گلستان را نیز هموارتر می‌کند.

فعالی بیان کرد: اداره‌کل از متقاضیان سرمایه‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه برای دریافت تسهیلات، حمایت می‌کند و وزارت میراث‌فرهنگی نیز می‌تواند با اختصاص مشوق‌ها و منابع مناسب، زمینه ورود سرمایه‌گذاران بیشتری را فراهم کند.

او با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای استان‌های کمترتوسعه‌یافته، خواستار توجه بیشتر به سهم گلستان در توزیع تسهیلات و اعتبارات شد و گفت: این حمایت می‌تواند روند اجرای طرح‌های گردشگری استان را سرعت ببخشد.

مجتمع گردشگری آبیان مارین در سه فاز و با حجم سرمایه‌گذاری کلی ۱۴۰میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است. فاز نخست آن با ۲۲میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد ۲۲ فرصت شغلی مستقیم به بهره‌برداری رسید.

در فاز نخست، بخش خدماتی و تفریحی مجموعه شامل امکانات قایق‌سواری، کافه‌رستوران، رستوران سنتی با ظرفیت ۸۰ نفر و اسکله راه‌اندازی شده است. در مراحل بعدی نیز ایجاد واحدهای اقامتی روی آب، رستوران شناور با ظرفیت ۲۰۰ نفر و توسعه فضاهای تفریحی و خدماتی پیش‌بینی شده است.

کشتی گردشگری این مجموعه با ظرفیت ۸۰ نفر و برخورداری از فضای رستورانی در طبقه فوقانی نیز قرار است تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محدوده این طرح از چهار آب‌بندان برخوردار است که بزرگ‌ترین آن‌ها ۳۴ هکتار وسعت دارد و بستری مناسب برای توسعه فعالیت‌های گردشگری آبی، اقامتی و تفریحی فراهم کرده است.

حسن مومنی که امروز وارد گلستان شد، در نخستین برنامه سفر خود به استان، فاز نخست این مجموعه گردشگری را افتتاح کرد.

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