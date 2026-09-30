به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن مومنی عصر روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ پس از ورود به استان گلستان، در نخستین برنامه سفر خود با حضور در روستای محمدآباد شهرستان گرگان، فاز نخست مجتمع گردشگری آبیان مارین را افتتاح کرد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در این آیین ضمن تبریک هفته گردشگری به فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه، بیان کرد: سرمایه‌گذاران گردشگری با ورود سرمایه‌های خود به این صنعت، زیرساخت‌ها و امکانات تازه‌ای ایجاد می‌کنند تا مردم بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری کشور بهره‌مند شوند.

او افزود: یکی از اهداف ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، توزیع سفر و هدایت گردشگران به مناطق کمترشناخته‌شده است. تحقق این هدف نیازمند معرفی مناسب ظرفیت‌های استان‌ها از سوی استانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی و حمایت از توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق است.

مومنی بیان کرد: ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور نیز کمک می‌کند تا این مناطق و ظرفیت‌های آن‌ها بیشتر شناخته شوند و زمینه حضور مسافران و گردشگران بیشتری در مقاصد کمترشناخته‌شده فراهم شود.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در گلستان گفت: طرح‌های زیرساختی بسیار خوبی در حوزه گردشگری استان در حال اجراست و هم‌زمان با هفته گردشگری، ۳۴ طرح و واحد گردشگری با حدود ۲۴۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد.

او افزود: امیدواریم سرمایه‌گذاران این طرح‌ها به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابند و با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه استفاده بیشتر مردم سراسر کشور از ظرفیت‌های متنوع گلستان برای سفر و گردشگری فراهم شود.

مومنی با اشاره به افتتاح فاز نخست مجتمع گردشگری آبیان مارین اظهار کرد: این مجموعه با همت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در روستای محمدآباد شهرستان گرگان ایجاد شده و اقدام ارزشمندی در مسیر توسعه گردشگری منطقه است.

او ادامه داد: مجموعه‌ای زیبا و در شأن ظرفیت‌های گردشگری استان گلستان در این منطقه شکل گرفته است که می‌تواند الگویی برای اجرای طرح‌های مشابه در دیگر نقاط کشور باشد.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گفت: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای کل این طرح ۱۴۰میلیارد تومان است و فاز نخست آن با ۲۲میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۲ نفر به بهره‌برداری رسید.

او افزود: این مجموعه می‌تواند به رونق اقتصادی و گردشگری روستای محمدآباد و مناطق پیرامونی کمک کند. استقبال انجام‌شده از آن نیز نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این طرح است و امیدواریم با تکمیل مراحل بعدی، آبیان مارین به یکی از مجتمع‌های گردشگری نمونه گلستان تبدیل شود.

مومنی با اشاره به ظرفیت این مجتمع برای حضور گردشگران خارجی بیان کرد: باید با برنامه‌ریزی و معرفی مناسب، زمینه جذب گردشگران خارجی به این مجموعه و دیگر ظرفیت‌های گردشگری استان گلستان نیز فراهم شود.

حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری ادامه دارد

او افزایش استقبال از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را امیدوارکننده دانست و گفت: امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران، از ایجاد واحدهای کوچک بوم‌گردی تا ساخت هتل‌های پنج‌ستاره، به حضور در این صنعت علاقه‌مند شده‌اند.

دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز تسهیلات و مشوق‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است که برخورداری از برخی معافیت‌های گمرکی برای ورود تجهیزات موردنیاز هتل‌ها ازجمله این حمایت‌هاست.

او خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه رونق بیشتر گردشگری کشور است.

در این آیین فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، سرهنگ محمود شهرکی رئیس پلیس‌راه استان گلستان و سرهنگ ابراهیم دوستی‌دیلمی رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان گلستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.

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