سفره فرهنگ و هنر در نظرآباد پهن شد/ تجلیل از رئیس برتر میراث فرهنگی البرز

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه جشنواره غذا و صنایع دستی نظرآباد با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و هنری این شهرستان و در راستای گرامیداشت هفته گردشگری و روز فرهنگی نظرآباد برگزار شد.

در این مراسم نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز و قدرت‌الله شمیرانی، فرماندار نظرآباد حضور داشتند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فعالان حوزه غذا، صنایع دستی و فرهنگ بومی شهرستان قرار گرفتند.

در حاشیه این جشنواره، از احسان بلالی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نظرآباد به پاس اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده، با اهدای لوح تقدیر به عنوان رئیس برتر در میان ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز تجلیل شد.

زینالی در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های متنوع نظرآباد در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: شهرستان نظرآباد از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برخوردار است و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر گردشگری و تقویت اقتصاد محلی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: غذاهای بومی و صنایع دستی هر منطقه بخشی از هویت فرهنگی آن منطقه محسوب می‌شوند و برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی شهرستان و حمایت از هنرمندان و فعالان این عرصه باشد.

او با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در شهرستان‌ها اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با مشارکت مردم، هنرمندان، فعالان صنایع دستی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی همراه شود.

این مسئول بیان کرد: مجموعه میراث فرهنگی استان البرز از برنامه‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان‌ها، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و توسعه گردشگری کمک کند، حمایت خواهد کرد و نظرآباد نیز ظرفیت آن را دارد که با برنامه‌ریزی مناسب، سهم بیشتری در رویدادهای گردشگری استان داشته باشد.

زینالی همچنین با اشاره به تقدیر از رئیس اداره میراث فرهنگی نظرآباد گفت: این تقدیر حاصل مجموعه فعالیت‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان است و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

در ادامه این مراسم، غذاهای سنتی و بومی و آثار هنری و صنایع دستی تولیدکنندگان و هنرمندان شهرستان نظرآباد به نمایش درآمد و بازدیدکنندگان با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این شهرستان آشنا شدند.

برگزاری این جشنواره در کنار معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی نظرآباد، زمینه‌ای برای حضور و تعامل بیشتر هنرمندان، فعالان فرهنگی و گردشگری و مردم شهرستان فراهم کرد.

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