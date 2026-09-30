زنگ گردشگری در شهرکرد نواخته شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز سه‌شنبه هفتم مهرماه جاری در آیین نواختن زنگ گردشگری در شهرکرد گفت: زنگ گردشگری با حضور افزون‌بر ۲۰۰ دانش‌آموز در دبستان غدیر چالشتر شهرکرد نواخته شد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری افزود: حفظ و حراست از کانون‌های گردشگری ضروری است و دانش آموزان نقش مهمی برای اطلاع‌رسانی و نهادینه کردن این امر مهم در جامعه دارند.

قاسمی تصریح کرد: شعار هفته گردشگری امسال با عنوان «برنامه دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» اعلام شده است.

او یادآور شد: چهارمحال و بختیاری بیش از ۸۰۰ نقطه گردشگری دارد که باید از این پتانسیل در راستای توسعه همه جانبه این استان استفاده شود.

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