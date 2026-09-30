ردپای هنر در چنشت؛ گامی برای توانمندسازی نسل آینده در روستای هدف گردشگری چنشت

به‌گزارش میراث آریا، محمد عرب با اشاره به نقش آموزش و مشارکت جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری گفت: توانمندسازی بانوان و آشنایی نسل کودک و نوجوان با هنر، فرهنگ و ظرفیت‌های بومی، از گام‌های مؤثر برای تقویت هویت محلی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت جامعه میزبان در مسیر معرفی و جهانی‌شدن روستای چنشت است. که با مشارکت و حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، افزود: بانوان روستایی با برخورداری از دانش بومی، مهارت‌های هنری و نقش مؤثر در خانواده و جامعه، می‌توانند در حفظ و انتقال میراث ناملموس، تولید محصولات و تجربه‌های گردشگری اصیل و معرفی شایسته فرهنگ روستا نقش‌آفرینی کنند. فراهم‌کردن فرصت آموزش و بروز خلاقیت برای کودکان و نوجوانان نیز به پیوند نسل جدید با ریشه‌های فرهنگی و افزایش حس تعلق به زادگاهشان کمک می‌کند.

او با بیان اینکه چنین کارگاه‌هایی می‌توانند زمینه تعامل میان خانواده‌ها، هنرمندان و فعالان گردشگری را تقویت کنند، ادامه داد: توجه به توانمندی‌های محلی، علاوه بر کمک به حفظ هنرها و داشته‌های فرهنگی چنشت، می‌تواند به شکل‌گیری فرصت‌های تازه برای حضور و فعالیت اقتصادی بانوان، ارتقای کیفیت تجربه گردشگران و معرفی بهتر ظرفیت‌های روستا بینجامد.

کارگاه «ردپای هنر در چنشت» هم‌زمان با هفته گردشگری و با مشارکت کودکان، نوجوانان و مادران، روز ۹ مهرماه در روستای چنشت برگزار می‌شود، برنامه‌ای که می‌تواند با تمرکز بر هنر و سرمایه انسانی بومی، سهمی در پویایی فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری این روستا داشته باشد.

انتهای پیام/