۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۸

ردپای هنر در چنشت؛ گامی برای توانمندسازی نسل آینده در روستای هدف گردشگری چنشت

ردپای هنر در چنشت؛ گامی برای توانمندسازی نسل آینده در روستای هدف گردشگری چنشت

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از برگزاری کارگاه «ردپای هنر در چنشت» با محوریت کودکان، نوجوانان و مادران در روستای هدف گردشگری چنشت خبر داد.

به‌گزارش میراث آریا، محمد عرب با اشاره به نقش آموزش و مشارکت جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری گفت: توانمندسازی بانوان و آشنایی نسل کودک و نوجوان با هنر، فرهنگ و ظرفیت‌های بومی، از گام‌های مؤثر برای تقویت هویت محلی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت جامعه میزبان در مسیر معرفی و جهانی‌شدن روستای چنشت است. که با مشارکت و حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، افزود: بانوان روستایی با برخورداری از دانش بومی، مهارت‌های هنری و نقش مؤثر در خانواده و جامعه، می‌توانند در حفظ و انتقال میراث ناملموس، تولید محصولات و تجربه‌های گردشگری اصیل و معرفی شایسته فرهنگ روستا نقش‌آفرینی کنند. فراهم‌کردن فرصت آموزش و بروز خلاقیت برای کودکان و نوجوانان نیز به پیوند نسل جدید با ریشه‌های فرهنگی و افزایش حس تعلق به زادگاهشان کمک می‌کند.

او با بیان اینکه چنین کارگاه‌هایی می‌توانند زمینه تعامل میان خانواده‌ها، هنرمندان و فعالان گردشگری را تقویت کنند، ادامه داد: توجه به توانمندی‌های محلی، علاوه بر کمک به حفظ هنرها و داشته‌های فرهنگی چنشت، می‌تواند به شکل‌گیری فرصت‌های تازه برای حضور و فعالیت اقتصادی بانوان، ارتقای کیفیت تجربه گردشگران و معرفی بهتر ظرفیت‌های روستا بینجامد.

کارگاه «ردپای هنر در چنشت» هم‌زمان با هفته گردشگری و با مشارکت کودکان، نوجوانان و مادران، روز ۹ مهرماه در روستای چنشت برگزار می‌شود، برنامه‌ای که می‌تواند با تمرکز بر هنر و سرمایه انسانی بومی، سهمی در پویایی فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری این روستا داشته باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800818
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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