۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران و محور تهران- شهریار

ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران و محور تهران- شهریار

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین- کرج- تهران و محور تهران - شهریار خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز چهارشنبه ۸ مهرماه اظهار کرد: در آزادراه قزوین- کرج- تهران، محدوده پل فردیس، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. 

او افزود: در محور تهران- شهریار نیز در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان گیلان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و لغزندگی احتمالی سطح راه، با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی تردد کنند.

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کد خبر 1405070800819
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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