برگزاری کارگاه تخصصی «هوش مصنوعی در گردشگری بومی» در جویبار

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی چهارشنبه ۸مهر۱۴۰۵ با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: کارگاه تخصصی «هوش مصنوعی در گردشگری بومی» با هدف آشنایی دهیاران و فعالان محلی با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در حوزه گردشگری، ۱۱ مهرماه در شهرستان جویبار برگزار می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: در این کارگاه، کاربردهای هوش مصنوعی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، بازاریابی و تبلیغات، تولید محتوای دیجیتال و توسعه گردشگری بومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

او با تأکید بر اهمیت نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری گفت: توانمندسازی دهیاران و فعالان روستایی می‌تواند زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف و استفاده مؤثرتر از ابزارهای نوین برای جذب گردشگر را فراهم کند.

اسحاقی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در گردشگری، فرصتی برای معرفی هدفمند جاذبه‌ها، تقویت برندینگ روستایی و توسعه بازارهای گردشگری است و باید آموزش و آگاهی فعالان این حوزه متناسب با تحولات جدید دنبال شود.

کارگاه تخصصی «هوش مصنوعی در گردشگری بومی» با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جویبار و با حضور دهیاران و فعالان محلی، ۱۱ مهرماه در سالن ارشاد اسلامی شهرستان جویبار برگزار خواهد شد.

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