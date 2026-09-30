۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۴

در نشست چند تن از مدیران استان قزوین با معاون راه‌آهن کشور انجام شد:

رایزنی برای توسعه قطار گردشگری و حمل‌ونقل ریلی در قزوین

رایزنی برای توسعه قطار گردشگری و حمل‌ونقل ریلی در قزوین

هم‌زمان با هفته گردشگری و در نشستی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، غلامحسین کریمی معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران و شهرداران استان اختصاص قطار گردشگری به قزوین در روزهای پایانی هفته مطرح‌ شد که کلیات آن مورد موافقت قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشستی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، غلامحسین کریمی معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران و شهرداران استان قزوین که روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در محل راه‌آهن تهران برگزار شد، ظرفیت‌های ریلی استان قزوین برای توسعه گردشگری و بهره‌گیری از قطار گردشگری به‌عنوان یکی از ابزارهای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت و بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت تأکید شد.

مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل مسافری راه‌آهن و آژانس‌های گردشگری برگزار و میزان عرضه و تقاضا برای این قطار بررسی شود و در صورت رسیدن تقاضا به حد نصاب، امکان اختصاص قطار در روزهای پایانی هفته فراهم خواهد شد.

رایزنی برای توسعه قطار گردشگری و حمل‌ونقل ریلی در قزوین

همچنین در این جلسه، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ریلی و گردشگری استان از جمله بررسی امکان احداث روگذر در تقاطعات راه‌آهن در شهر تاکستان، افزایش ظرفیت قطار گردشگری در قزوین، تبدیل ایستگاه باری کهن‌دژ به ایستگاه مسافری و بررسی آغاز عملیات اجرایی سرمایه‌گذاری راه‌آهن قزوین (TOD) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، امیر جعفرزاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، شهرداران محمدیه، مهرگان و الوند و بخشدار محمدیه نیز حضور داشتند.

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کد خبر 1405070800822
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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