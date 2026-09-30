به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشستی با حضور جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، غلامحسین کریمی معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران و شهرداران استان قزوین که روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در محل راه‌آهن تهران برگزار شد، ظرفیت‌های ریلی استان قزوین برای توسعه گردشگری و بهره‌گیری از قطار گردشگری به‌عنوان یکی از ابزارهای معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت و بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت تأکید شد.

مقرر شد جلسه‌ای با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل مسافری راه‌آهن و آژانس‌های گردشگری برگزار و میزان عرضه و تقاضا برای این قطار بررسی شود و در صورت رسیدن تقاضا به حد نصاب، امکان اختصاص قطار در روزهای پایانی هفته فراهم خواهد شد.

همچنین در این جلسه، موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌های ریلی و گردشگری استان از جمله بررسی امکان احداث روگذر در تقاطعات راه‌آهن در شهر تاکستان، افزایش ظرفیت قطار گردشگری در قزوین، تبدیل ایستگاه باری کهن‌دژ به ایستگاه مسافری و بررسی آغاز عملیات اجرایی سرمایه‌گذاری راه‌آهن قزوین (TOD) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، امیر جعفرزاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، شهرداران محمدیه، مهرگان و الوند و بخشدار محمدیه نیز حضور داشتند.

انتهای پیام/