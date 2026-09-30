به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در آیین افتتاح بوم‌گردی عمارت بیک در روستای لمراسک شهرستان گلوگاه، ضمن تبریک روز و هفته گردشگری به همه فعالان این حوزه، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، توسعه گردشگری روستایی است و در این زمینه اتفاقات خوبی در روستاهای استان رقم خورده است.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به ظرفیت روستاهای استان در حوزه گردشگری افزود: جهانی‌شدن روستاها و توسعه کسب‌وکارهای محلی از جمله رویکردهایی است که در برنامه‌های گردشگری استان دنبال می‌شود و بوم‌گردی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در این زمینه است.

او ادامه داد: امروز شاهد افتتاح یک واحد بوم‌گردی در شهرستان گلوگاه هستیم که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تلاش همکاران اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط به بهره‌برداری رسیده است.

اسحاقی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۷۰ واحد بوم‌گردی در مازندران فعال است، گفت: این واحدها در کنار ارائه خدمات به گردشگران، نقش مهمی در حفظ آداب، سنت‌ها و فرهنگ‌های محلی و همچنین صیانت از بافت روستاها دارند.

معاون گردشگری مازندران خاطرنشان کرد: توسعه بوم‌گردی با مشارکت جوامع محلی می‌تواند به تقویت اقتصاد روستا، ایجاد اشتغال و فراهم‌کردن زمینه مهاجرت معکوس کمک کند و به همین دلیل حمایت از این بخش در سیاست‌های گردشگری استان مورد توجه قرار دارد.

او افتتاح بوم‌گردی «عمارت بیک» در روستای لمراسک گلوگاه را به سرمایه‌گذار و جامعه محلی این روستا تبریک گفت و از تلاش دست‌اندرکاران برای توسعه گردشگری روستایی در شهرستان گلوگاه قدردانی کرد.

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