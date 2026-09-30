۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی خبر داد

حفاری غیرمجاز در حریم کندوان با پلمپ ملک متخلف متوقف شد

حفاری غیرمجاز در حریم کندوان با پلمپ ملک متخلف متوقف شد

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی از شناسایی و توقف یک مورد خاکبرداری و حفاری غیرمجاز در محدوده روستای جهانی کندوان خبر داد و گفت: این عملیات با ورود نیروهای یگان حفاظت و همکاری نیروی انتظامی و پس از اخذ دستور قضایی متوقف و ملک متخلف پلمب شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا زینالی امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی و نظارت بر محدوده روستای جهانی کندوان، بیان کرد: در جریان عملیات مشترک پایگاه ملی میراث‌فرهنگی کندوان، یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی و کلانتری ۱۱ اسکو، یک مورد خاکبرداری و حفاری غیرمجاز با هدف آماده‌سازی زمین برای ساخت‌وساز شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این تخلف در جریان رصد و پایش محدوده تحت حفاظت شناسایی شد و بلافاصله پس از اطلاع نیروهای عملیاتی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و اقدامات قانونی برای توقف عملیات انجام شد.

او افزود: با هماهنگی انجام‌شده و پس از اخذ دستور دادستان شهرستان اسکو، محل مورد نظر پلمب و عملیات خاکبرداری و حفاری غیرمجاز به‌طور کامل متوقف شد.

سرهنگ زینالی با تأکید بر حساسیت حفاظتی کندوان گفت: در محدوده‌های تاریخی و به‌ویژه در حریم و عرصه آثار ارزشمند، هرگونه عملیات عمرانی، خاکبرداری و تغییر وضعیت زمین بدون مجوزهای قانونی می‌تواند به ساختار تاریخی و ارزش‌های میراثی منطقه آسیب وارد کند و با آن برخورد خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ویژگی‌های خاص بافت صخره‌ای کندوان بیان کرد: کندوان یک بافت تاریخی معمولی نیست و ساختار صخره‌ای، معماری دست‌کند و تداوم سکونت در آن، حساسیت حفاظت از این روستا را دوچندان کرده است. هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز می‌تواند علاوه بر ایجاد آسیب مستقیم به بافت، سیمای تاریخی و خوانایی این اثر جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

او تصریح کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری پایگاه ملی کندوان و دستگاه‌های انتظامی و قضایی، روند پایش و برخورد با تخلفات در این محدوده را با جدیت دنبال می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه حفاری، خاکبرداری، ساخت‌وساز یا تغییر کاربری غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

سرهنگ زینالی در پایان تأکید کرد: حفاظت از کندوان یک مسئولیت مستمر است و اجازه داده نمی‌شود اقدامات غیرمجاز به بهانه توسعه یا بهره‌برداری شخصی، به بافت تاریخی و ارزش‌های میراثی این روستای جهانی آسیب وارد کند.

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کد خبر 1405070800824
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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