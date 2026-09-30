به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید احمد برآبادی روز سه‌شنبه 7 مهرماه 1405 در بازدید از نخستین هنرستان گردشگری استان و در دیدار با هنرجویان پایه دهم این هنرستان اظهار کرد: آموزش یکی از اولویت‌های مهم در حوزه گردشگری است و خراسان جنوبی در سال‌های گذشته با کمبود چشمگیر نیروی آموزش‌دیده و متخصص در این حوزه مواجه بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در سال‌های اخیر با راه‌اندازی مراکز آموزشی و توسعه دوره‌های تخصصی گردشگری، بخشی از این کمبود در حال جبران است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز با حمایت از دوره‌های آموزشی مختلف، در مسیر توسعه گردشگری علمی و تخصصی و افزایش ظرفیت جذب گردشگر گام برمی‌دارد.

او خطاب به هنرجویان این هنرستان گفت: نسل جوان و نوجوان، آینده گردشگری استان را رقم خواهند زد و شایسته است از همین دوران، این حوزه را با پشتوانه علمی و نگاه تخصصی دنبال کنند.

برآبادی ادامه داد: گردشگری حوزه‌ای چندبعدی است که ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد و توجه همزمان به این ابعاد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری، افزایش فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی استان باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به قرار گرفتن گردشگری در زمره محورهای توسعه استان بیان کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با ظرفیت‌های گردشگری، یکی از الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای استان در این حوزه است و آموزش‌های تخصصی از سنین نوجوانی می‌تواند نقش مؤثری در این مسیر داشته باشد.

مؤسسه آموزشی عمران شریف بیرجند از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در بیرجند آغاز کرده و طی سال‌های اخیر در حوزه آموزش‌های مرتبط با گردشگری نیز فعالیت داشته است.

این مؤسسه در سال تحصیلی جاری برای نخستین‌بار در مقطع هنرستان، رشته «گردشگری و میهمان‌نوازی» را با جذب ۳۳ هنرجو شامل ۱۳ دانش‌آموز پسر و ۲۰ دانش‌آموز دختر راه‌اندازی کرده و آموزش این رشته با بهره‌گیری از توان علمی هشت مدرس مجرب در حال انجام است.

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