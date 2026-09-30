https://www.chtn.ir/x4wn5۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹ کد خبر 1405070800826 فیلم مستند رویداد صنایع دستی در باغ موزه وزیری نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت روز جهانی گردشگری در باغ موزه وزیری برگزار میشود. دریافت 45 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405070800826 لیلا صدقی دبیر محمد آوخ برچسبها شمیرانات صنایعدستی گردشگری پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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