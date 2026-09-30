۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۹

رویداد صنایع دستی در باغ موزه وزیری

رویداد صنایع دستی در باغ موزه وزیری

نمایشگاه صنایع دستی به مناسبت روز جهانی گردشگری در باغ موزه وزیری برگزار می‌شود.

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کد خبر 1405070800826
لیلا صدقی
دبیر محمد آوخ

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