برگزاری جشنواره شب فرهنگی کهتویه همزمان با هفته گردشگری در بستک

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود مباشری روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: همزمان با فرارسیدن هفته گردشگری و با هدف معرفی ظرفیت‌های غنی بومی، آیین‌ها و جاذبه‌های گردشگری منطقه، جشنواره شب فرهنگی کهتویه در روستای کهتویه از توابع شهرستان بستک برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بستک افزود: این رویداد فرهنگی شامل بخش‌های متنوعی از جمله اجرای موسیقی محلی، برپایی جشنواره غذاهای سنتی و بومی، نمایش پوشش و لباس‌های سنتی و همچنین برپایی غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی خواهد بود تا بستری شایسته برای معرفی اصالت و هنر مردم منطقه به گردشگران و علاقه‌مندان فراهم شود.

او با اشاره به جایگاه ویژه روستای کهتویه در گردشگری خوراک تصریح کرد: کهتویه با پیشینه غنی و پذیرایی شایسته اهالی، یکی از مقاصد شاخص گردشگری شهرستان بستک به شمار می‌رود و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای تقویت گردشگری روستایی، توسعه اقتصاد محلی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی است.

مباشری در پایان از عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی دعوت کرد تا در تاریخ ۹ مهرماه با حضور در روستای کهتویه، در این گردهمایی فرهنگی و آیین‌های ویژه آن مشارکت داشته باشند.

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