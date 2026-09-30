موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی ۱۳۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این محیط و پارک طبیعت گردشگری روستایی در شهرستان سامان زمینه اشتغال‌زایی مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.

او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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