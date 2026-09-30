۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۵

موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری روستایی عشایری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

موافقت اصولی احداث یک طرح گردشگری روستایی عشایری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای احداث یک طرح گردشگری روستایی عشایری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی، روز چهارشنبه هشتم مهرماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این طرح گردشگری روستایی عشایری ۹۰۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این طرح گردشگری روستایی عشایری در شهرستان بروجن زمینه اشتغال‌زایی مستقیم ۱۵ نفر فراهم خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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کد خبر 1405070800830
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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