به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهنام رحیم‌زاده امروز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به صدور موافقت اولیه ایجاد تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی و تقدیم لوح موافقت به هیأت مؤسس، بیان کرد: تشکیل این تشکل در چارچوب تکالیف تعیین‌شده در اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، پیگیری شده و هدف آن ایجاد ساختاری حرفه‌ای برای انسجام بیشتر فعالان این حوزه است.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: صنایع‌دستی استان طیف گسترده‌ای از هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد و ایجاد یک تشکل تخصصی می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای طرح مسائل صنفی، انتقال دیدگاه‌های فعالان و پیگیری منسجم‌تر مطالبات این بخش فراهم کند.

او کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت نقش تشکل‌های تخصصی را از رویکردهای مورد توجه در این فرآیند عنوان کرد و افزود: بخشی از ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی حوزه صنایع‌دستی در میان خود فعالان این بخش وجود دارد و تشکل حرفه‌ای می‌تواند با ایجاد سازوکار مشخص، زمینه مشارکت مؤثرتر هنرمندان و فعالان در امور مرتبط با این حوزه را فراهم کند.

رحیم‌زاده با اشاره به صدور موافقت اولیه، خاطرنشان کرد: این موافقت، زمینه انجام مراحل بعدی از جمله طی فرآیندهای قانونی و ثبتی و سپس برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره را فراهم کرده است و هیأت مؤسس موظف است مراحل قانونی تشکیل و ثبت تشکل را دنبال کند.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی صریح کرد: پس از تکمیل فرآیندهای ثبتی،مجمع عمومی تشکل برگزار و اعضای هیأت‌مدیره با رأی فعالان و اعضای واجد شرایط انتخاب خواهند شد تا تشکل فعالیت رسمی خود را در چارچوب مقررات آغاز کند.

او تأکید کرد: هدف از شکل‌گیری این تشکل، ایجاد یک ساختار حرفه‌ای و منسجم برای فعالان صنایع‌دستی استان است تا در کنار نقش حمایتی و سیاست‌گذاری اداره‌کل، ظرفیت کارشناسی و تجربه فعالان این حوزه نیز در مسیر سامان‌دهی، ارتقای کیفیت و توسعه صنایع‌دستی مورد استفاده قرار گیرد.

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