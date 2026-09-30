به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از فعالان حوزه گردشگری شهرستان بهشهر که با حضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان شهری برگزار شد، ضمن تبریک هفته گردشگری به فعالان این حوزه، از همراهی و حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر بهشهر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری قدردانی کرد.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به شرایط دشوار گردشگری در سال‌های اخیر، اظهار کرد: شیوع کرونا و پس از آن شرایط ناشی از جنگ، گردشگری را تحت تأثیر قرار داد، اما این شرایط موجب توقف برنامه‌ریزی و فعالیت در این حوزه شود.

او افزود: با وجود این شرایط، اتفاقات مهمی در حوزه گردشگری استان رقم خورده است که انتخاب روستای کندلوس نوشهر به‌عنوان یکی از روستاهای برگزیده گردشگری روستایی جهان توسط سازمان جهانی گردشگری، از جمله این دستاوردهاست.

اسحاقی ادامه داد: در حوزه گردشگری روستایی، ثبت رویدادها و جشنواره‌ها نیز اقدامات خوبی انجام شده و بیش از ۶۰ رویداد و جشنواره در استان شناسایی شده که نزدیک به ۳۰ رویداد در تقویم گردشگری کشور به ثبت رسیده است و فعالان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی و راهنمایان گردشگری نیز بر اساس این تقویم برای برگزاری تورها و برنامه‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: قلب تپنده گردشگری، بخش خصوصی است و فعالان این حوزه پیشانی گردشگری استان و شهرستان‌ها محسوب می‌شوند که با وجود شرایط دشوار، همچنان در کنار گردشگری استان ایستاده‌اند.

او با اشاره به خدمات ارائه‌شده از سوی تأسیسات گردشگری استان در دوران جنگ، بیان کرد: در آن شرایط، تعداد زیادی از هموطنان، مازندران را به‌عنوان مقصدی امن انتخاب کردند و بخش خصوصی گردشگری استان نیز با اختصاص رایگان تعدادی از اتاق‌ها، ارائه خدمات غذایی و سایر حمایت‌ها، در میزبانی از هموطنان نقش‌آفرینی کرد.

اسحاقی ظرفیت‌های شرق مازندران در حوزه گردشگری را قابل توجه دانست و گفت: شرق استان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های تاریخی، فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و سایر بخش‌ها برخوردار است و باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بهشهر در حوزه اقامت و سرمایه‌گذاری گردشگری افزود: نبود هتل و برخی زیرساخت‌ها نباید به این معنا باشد که برای توسعه گردشگری منطقه برنامه‌ای نداشته باشیم. در این زمینه توسعه بوم‌گردی‌ها، اقامتگاه‌ها و سایر تأسیسات گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

او همچنین از حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری بهشهر از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری قدردانی کرد و گفت: شورای شهر و شهرداری بهشهر از نخستین مجموعه‌هایی بودند که برای ساخت تأسیسات گردشگری، تخفیف‌هایی در عوارض شهری در نظر گرفتند که این اقدام می‌تواند مشوق خوبی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.

اسحاقی تأکید کرد: از فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران درخواست می‌کنیم سرمایه‌گذاران جدید را معرفی کنند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شورای اسلامی شهر و شهرداری آمادگی دارند برای تسهیل سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری در بهشهر همکاری کنند.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان بهشهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۴ اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان فعال است و برای بیش از ۱۰۰ مورد نیز موافقت اولیه صادر شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای گردشگری روستایی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این منطقه است.

او در پایان ضمن قدردانی از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر بهشهر و مسئولان شهرستان برای میزبانی این نشست، از تلاش فعالان بخش خصوصی گردشگری و همراهی آنان در مسیر توسعه گردشگری شرق استان تقدیر کرد.

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