به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرحله رفت راند اول رالی خودروهای دو دیفرانسیلی (سافاری) قهرمانی کشور در هفته گردشگری ۱۴۰۵ از شهر جدید شهریار تبریز آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیرهای کوهستانی و شوسه به روستای تاریخی و جهانی گردشگری کندوان رسیدند.

در ادامه این رویداد، شرکت‌کنندگان با استقرار در کندوان در برنامه‌های جانبی از جمله «جنگ شادی» و مسابقه آشپزی حضور یافتند و با اسکان در کران‌های صخره‌ای روستا، تجربه‌ای متفاوت از اقامت و زندگی در این بافت تاریخی و طبیعی را تجربه کردند.

مسیر برگشت راند اول این مسابقات نیز صبح روز جمعه سوم مهرماه از روستای کندوان آغاز شد و با عبور از روستاهای آشستان، کوشن و دیزج امیرمدار به خط پایان در شهر جدید شهریار تبریز رسید.

شرکت‌کنندگان در جریان این رقابت، مسیرهای فنی و کوهستانی منطقه را پشت سر گذاشتند و توانایی خودروهای دو دیفرانسیلی و مهارت رانندگان در عبور از مسیرهای دشوار مورد سنجش قرار گرفت.

برگزاری این رویداد در مسیر تبریز تا کندوان، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اسکو و روستای تاریخی کندوان و همچنین معرفی جاذبه‌های طبیعی و مسیرهای گردشگری منطقه انجام شد و ظرفیت ورزش‌های موتوری و رالی به‌عنوان یکی از زمینه‌های مکمل برای معرفی مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

انتهای پیام/