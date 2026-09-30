۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷

با حضور ۵۰ دستگاه خودرو از استان‌های مختلف کشور؛

راند اول رالی خودروهای ۲ دیفرانسیلی قهرمانی کشور به مناسبت هفته گردشگری در مسیر تبریز- کندوان برگزار شد/ معرفی ظرفیت‌های گردشگری اسکو با محوریت ورزش‌های موتوری

راند اول رالی خودروهای ۲ دیفرانسیلی قهرمانی کشور به مناسبت هفته گردشگری در مسیر تبریز- کندوان برگزار شد/ معرفی ظرفیت‌های گردشگری اسکو با محوریت ورزش‌های موتوری

مرحله رفت راند اول رالی خودروهای دو دیفرانسیلی (سافاری) قهرمانی کشور با حضور ۵۰ دستگاه خودرو از استان‌های مختلف، از شهر جدید شهریار تبریز به مقصد روستای تاریخی و جهانی کندوان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با عبور از مسیرهای کوهستانی و شوسه، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه اسکو را تجربه کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرحله رفت راند اول رالی خودروهای دو دیفرانسیلی (سافاری) قهرمانی کشور در هفته گردشگری ۱۴۰۵ از شهر جدید شهریار تبریز آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از طی مسیرهای کوهستانی و شوسه به روستای تاریخی و جهانی گردشگری کندوان رسیدند.

در ادامه این رویداد، شرکت‌کنندگان با استقرار در کندوان در برنامه‌های جانبی از جمله «جنگ شادی» و مسابقه آشپزی حضور یافتند و با اسکان در کران‌های صخره‌ای روستا، تجربه‌ای متفاوت از اقامت و زندگی در این بافت تاریخی و طبیعی را تجربه کردند.

مسیر برگشت راند اول این مسابقات نیز صبح روز جمعه سوم مهرماه از روستای کندوان آغاز شد و با عبور از روستاهای آشستان، کوشن و دیزج امیرمدار به خط پایان در شهر جدید شهریار تبریز رسید.

شرکت‌کنندگان در جریان این رقابت، مسیرهای فنی و کوهستانی منطقه را پشت سر گذاشتند و توانایی خودروهای دو دیفرانسیلی و مهارت رانندگان در عبور از مسیرهای دشوار مورد سنجش قرار گرفت.

برگزاری این رویداد در مسیر تبریز تا کندوان، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اسکو و روستای تاریخی کندوان و همچنین معرفی جاذبه‌های طبیعی و مسیرهای گردشگری منطقه انجام شد و ظرفیت ورزش‌های موتوری و رالی به‌عنوان یکی از زمینه‌های مکمل برای معرفی مقاصد گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

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کد خبر 1405070800835
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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