۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۹

همزمان با هفته گردشگری انجام شد؛

آشنایی دانش‌آموزان قزوینی با کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری

آشنایی دانش‌آموزان قزوینی با کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری

همزمان با گرامیداشت هفته گردشگری، برنامه‌ آموزشی و فرهنگی با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان قزوین، اهمیت ثبت جهانی قلعه‌های الموت به عنوان مهم‌ترین رویداد حوزه گردشگری استان و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری با حضور کارشناسان گردشگری استان قزوین در مدارس برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، برنامه‌ آموزشی و فرهنگی با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان قزوین روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با هدف آشنایی نسل نوجوان با ظرفیت‌های گردشگری و تبیین نقش فناوری‌های نوین در توسعه و معرفی مقاصد گردشگری برگزار و کارشناسان گردشگری ضمن تشریح مفاهیم پایه هوش مصنوعی، نمونه‌هایی از کاربرد این فناوری در حوزه‌هایی همچون معرفی جاذبه‌های گردشگری، تولید محتوای دیجیتال، تبلیغات و بازاریابی، ارائه اطلاعات به گردشگران و طراحی تجربه‌های جدید گردشگری را برای دانش‌آموزان بیان کردند.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه‌، ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان قزوین معرفی و درباره اهمیت ثبت جهانی قلعه‌های الموت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای استان در حوزه‌های گردشگری و میراث فرهنگی و جایگاه آن در معرفی قزوین در سطح ملی و بین‌المللی مطالبی ارائه شد.

آشنایی دانش‌آموزان قزوینی با کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت گردشگری

کارشناسان گردشگری در این برنامه‌ بر نقش دانش‌آموزان و نسل جوان در حفاظت از میراث‌فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین برای معرفی جاذبه‌های استان تأکید کردند.

این برنامه‌ در راستای شعار هفته گردشگری با عنوان دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری و با هدف پیوند میان آموزش، فناوری و گردشگری اجرا شد تا دانش‌آموزان از سنین پایین با ظرفیت‌های این حوزه و نقش فناوری در آینده صنعت گردشگری آشنا شوند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800836
فرزانه فتحی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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