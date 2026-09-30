به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، برنامه‌ آموزشی و فرهنگی با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان قزوین روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با هدف آشنایی نسل نوجوان با ظرفیت‌های گردشگری و تبیین نقش فناوری‌های نوین در توسعه و معرفی مقاصد گردشگری برگزار و کارشناسان گردشگری ضمن تشریح مفاهیم پایه هوش مصنوعی، نمونه‌هایی از کاربرد این فناوری در حوزه‌هایی همچون معرفی جاذبه‌های گردشگری، تولید محتوای دیجیتال، تبلیغات و بازاریابی، ارائه اطلاعات به گردشگران و طراحی تجربه‌های جدید گردشگری را برای دانش‌آموزان بیان کردند.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه‌، ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان قزوین معرفی و درباره اهمیت ثبت جهانی قلعه‌های الموت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای استان در حوزه‌های گردشگری و میراث فرهنگی و جایگاه آن در معرفی قزوین در سطح ملی و بین‌المللی مطالبی ارائه شد.

کارشناسان گردشگری در این برنامه‌ بر نقش دانش‌آموزان و نسل جوان در حفاظت از میراث‌فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و استفاده خلاقانه از فناوری‌های نوین برای معرفی جاذبه‌های استان تأکید کردند.

این برنامه‌ در راستای شعار هفته گردشگری با عنوان دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری و با هدف پیوند میان آموزش، فناوری و گردشگری اجرا شد تا دانش‌آموزان از سنین پایین با ظرفیت‌های این حوزه و نقش فناوری در آینده صنعت گردشگری آشنا شوند.

انتهای پیام/