نخستین جشنواره انگور وصله و بادام کندتپه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی چهارشنبه ۸ مهر گفت: در این جشنواره، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستا در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته شد و بازدیدکنندگان از بخش‌های متنوعی از جمله نمایشگاه صنایع‌دستی، محصولات خانگی و تولیدات کشاورزی دیدن کردند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ ادامه داد: یکی از بخش‌های جذاب این جشنواره، اجرای شیره‌پزی سنتی بود که با هدف معرفی آداب و رسوم و شیوه‌های سنتی فرآوری محصولات کشاورزی منطقه انجام شد.

او با اشاره به اینکه در حاشیه این جشنواره، مسابقه خوشه برتر انگور برگزار شد و از چهار نفر برگزیده این مسابقه با اهدای جوایز تجلیل به عمل آمد، افزود: حضور رضا قیطاسی، قوی‌ترین مرد ایران نیز از دیگر برنامه‌ها و بخش‌های مورد توجه این جشنواره بود که با استقبال حاضران همراه شد.

غلامی اضافه کرد: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه، حمایت از تولیدات محلی و ایجاد زمینه برای رونق گردشگری روستایی برگزار شد.

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