به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین اختتامیه نخستین دوره پایه «تربیت مشاور مسئولیت اجتماعی» با شعار الهام‌بخش «آغاز مسئولیت‌پذیری با حرکت به‌سوی پایداری» میزبان جمعی از استادان، مدیران ارشد، کنشگران، فعالان برجسته حوزه گردشگری و نخستین گروه دانش‌آموختگان این دوره تخصصی بود تا نشان دهد مسئولیت اجتماعی در حوزه گردشگری، فراتر از یک موضوع نظری، جریانی جاری و زنده است.

تأسیس «کرسی مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری»؛ میثاقی برای اقدام جمعی

این رویداد حاصل هم‌افزایی راهبردی میان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است. انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با رسالت توسعه گفتمان مسئولیت اجتماعی و تبدیل آن از مفاهیم خشک تئوریک به رویکردی عمیق و عملیاتی در سازمان‌ها و جامعه، در کنار پژوهشگاه ایستاده است. ثمره این همکاری ارزشمند، تأسیس رسمی کرسی مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری است که در این نشست، گزارش جامعی از مسیر طی‌شده و افق‌های روشن پیش‌رو ارائه شد.

این کرسی به‌عنوان کانونی تخصصی، با هدف تمرکز بر مسئولیت اجتماعی در کلیدی‌ترین عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور طراحی شده است. شناسایی دقیق چالش‌ها و اولویت‌های صنعت گردشگری، تنیدن تاروپود ارتباط میان متخصصان، کسب‌وکارها، تشکل‌های مدنی و جوامع محلی و طراحی و اجرای پروژه‌های اثرگذار، از ارکان اصلی مأموریت این کرسی به شمار می‌رود.

روایت نشست؛ از پایش چالش‌ها تا نقشه راه عملیاتی

جریان علمی و محتوایی رویداد با ارائه‌ای جامع درباره مسیر طی‌شده و افق‌های پیش‌رو توسط ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه و دبیر کرسی مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری آغاز شد. در ادامه، تریبون نشست، میزبان نگاه‌های تخصصی به ابعاد مختلف گردشگری مسئولانه بود؛ جایی که محمد درویش با کالبدشکافی زنگ‌خطرهای محیط‌زیستی در صنعت گردشگری، بر ضرورت صیانت از اکوسیستم‌های طبیعی تأکید کرد و با اشاره به اهمیت راهبردی تربیت مشاوران مسئولیت اجتماعی، این حوزه را زیربنای نجات‌بخش و تضمین‌کننده آینده پایدار این صنعت برشمرد.

در بخش دیگری از این نشست، امیر سلطان‌محمدی با طرح تجربیات عینی از پروژه صالح‌آباد دماوند، رویکرد نوین گردشگری رویدادمحور را به عنوان الگویی برای توسعه محلی تشریح کرد و امیر سلطان‌محمدی مدیر مجموعه گردشگری رویدادمحور اریکه دماوند به ایراد سخن پرداخت.

سپس حمیدرضا کمالی با طرح پرسش کلیدی «از کجا شروع کنیم؟»، نقشه‌راهی عمل‌گرا و شفاف را پیش روی مشاوران تازه‌نفس قرار داد و حمید هاشمی نیز با ارائه تحلیل نتایج نظرسنجی، بازخوردهای نخستین دوره را به اشتراک گذاشت.

چشم‌انداز آینده؛ رویش تفکر سبز در گردشگری

هدف بنیادین این دوره، صرفاً صدور گواهینامه نبوده است؛ بلکه خلق زمینه زنده و پویایی برای تبدیل آموخته‌ها به تجربیات عینی، همکاری‌های جمعی و کنشگری مسئولانه در کالبد جامعه و سازمان‌هاست تا این روز، آغاز دوباره‌ای برای رویش تفکر سبز در گردشگری باشد.

طلوعی نو در عرصه مشاوره و اعطای گواهینامه‌ها

بخش پایانی این آیین، تجلیل از همراهان، مدرسان و حامیان و اعطای گواهینامه به دانش‌آموختگان نخستین دوره پایه تربیت مشاور مسئولیت اجتماعی بود؛ گواهینامه‌هایی که به تعبیر حاضران، کارت ورود به میدان عمل و کنشگری مؤثر است. این رویداد با ثبت تصاویر یادگاری و گفت‌وگوهای صمیمی میان مدیران، استادان و مشاوران تازه‌نفس به کار خود ادامه داد؛ رویدادی که در حقیقت، طلیعه‌دار حرکتی نو، مستمر و آغازگاهی تازه برای تحول پایدار در گردشگری ایران زمین است.

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