۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳

«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

«بحران خاموش» را در «یک روز با مستند» ببینید

مستند «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی یکشنبه ۱۲ مهرماه در قالب برنامه «یک روز با مستند» در پردیس سینمایی چارسو روی پرده می‌رود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «بحران خاموش» ساخته محمدحسین حقیقی درباره مسئله جمعیت و سالخوردی در ایران و پیامدهای آن است. مجید دوخته چی زاده تهیه‌کننده «بحران خاموش» است.

رامتین شهبازی کارشناس و مجری این برنامه هفتگی است، علاقه‌مندان می‌توانند این مستند را ساعت ۱۸ یکشنبه ۱۲ مهرماه در سالن شماره ۲ پردیس چارسو تماشا کنند.

«بحران خاموش» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده رفت و جایزه ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را دریافت کرد.

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کد خبر 1405070800840
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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