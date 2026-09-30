مشاوران مسئولیت اجتماعی مروجان گردشگری پایدار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مشاور مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ با شعار الهام‌بخش «آغاز مسئولیت‌پذیری با حرکت به‌سوی پایداری» به همت انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برپا شد.

حمیدرضا کمالی مدیرعامل انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی در این مراسم با اشاره به روند شکل‌گیری این حوزه اظهار کرد : زمانی که مفهوم مسئولیت اجتماعی برای نخستین بار به‌طور جدی در فضای کسب‌وکار کشور مطرح شد، عده‌ای آن را رویکردی مقطعی تلقی می‌کردند؛ اما نگاه ما در انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی از همان ابتدا معطوف به رویا و آرمانی ریشه‌دارتر بود؛ روزی که مسئولیت‌پذیری نه یک تکلیف قانونی صرف، بلکه به باوری بنیادین در فرهنگ کسب‌وکار ایرانی بدل شود.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد در دل جامعه و جامعه در دل طبیعت قرار دارد، افزود: یعنی فعالیت اقتصادی؛ نه حق دارد به انسجام و عدالت اجتماعی لطمه بزند و نه حق دارد پاکیزگی و پایداری محیط‌زیست را مخدوش کند. پس چالش ما نداشتن نقشه راه نیست؛ چالش، داشتن نیروی راهبر کافی و عزم جدی برای حرکت است.

کمالی همچنین با اشاره به تبیین مفهوم مسئولیت اجتماعی از نگاه سعدی شیرازی تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی، همین قرار نداشتن در برابر درد دیگران است.

مدیرعامل انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات عصر دیجیتال و پرسش‌های نوپدید این حوزه نظیر مهندسی اجتماعی، پلتفرم‌های سفر و مصرف انرژی زیرساخت‌های دیجیتال اشاره کرد و گفت:بدیهی است که هرچه قدرت فناوری بیشتر شود، پرسش‌های اخلاقی مهم‌تر می‌شوند و پاسخگویی به همین پرسش‌ها، دقیقاً حوزه کاری ما و شماست.

او درباره جایگاه مشاوران خاطرنشان کرد: مشاور مسئولیت اجتماعی، ممیز نیست. طراح کمپین تبلیغاتی هم نیست؛ مشاور مسئولیت اجتماعی، تسهیلگر تحول سازمانی و مروج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در شرکت‌ها و سازمان‌هاست. کسی که باید به مدیران یک هتل بگوید چگونه بدون تخریب فرهنگ بومی گردشگر جذب کنند، به یک اقامتگاه بگوید چگونه بدون آسیب به محیط‌زیست درآمد بسازد، و به برگزارکننده یک رویداد علمی بگوید چگونه با کمترین ردپای کربن دانش تولید کند.

کمالی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری در ایران تأکید کرد: گردشگری بدون مسئولیت اجتماعی حتی درآمدزا و ارزآور، می‌تواند به تخریب غیرقابل جبران محیط‌زیست و فرهنگ بومی بینجامد؛ بنابراین ما به پروژه‌هایی نیاز داریم که مردم محلی در آن‌ها سهیم باشند، محیط‌زیست در آن‌ها محترم باشد و میراث فرهنگی حفظ شود.

اگرچه این مراسم، عنوان اختتامیه را بر پیشانی داشت، اما تاکید شد که این پایان راه نیست؛ مدیرعامل انجمن در پایان با تقدیر از تلاش فراگیران و استادان دوره و به‌ویژه ذکر نمونه‌های عزم و تعهد مانند مسیر طولانی طی‌شده توسط برخی شرکت‌کنندگان، از راه‌اندازی «باشگاه مشاوران مسئولیت اجتماعی» به عنوان گامی برای استمرار این جریان علمی، تبادل تجربه و شبکه‌سازی خبر داد تا طلیعه‌دار حرکتی نو و آغازگاهی تازه برای تحول پایدار در گردشگری ایران زمین باشد.

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