به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی چهارشنبه ۸ مهر، اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و صنایع‌دستی لالجین، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای حضور و بازدید تورهای گردشگری از بافت سنتی شهر، کارگاه‌های سفالگری و مراکز عرضه محصولات صنایع‌دستی انجام شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: در جریان این بازدیدها، گردشگران از نزدیک با روند تولید سفال آشنا شدند و مراحل مختلف کار از آماده‌سازی مواد اولیه و شکل‌دهی تا پرداخت، خشک‌کردن و پخت محصولات را مشاهده کردند، همچنین هنرمندان و استادکاران حاضر در کارگاه‌ها درباره شیوه‌های تولید، پیشینه سفالگری و ویژگی‌های محصولات تولیدشده در لالجین توضیحاتی به بازدیدکنندگان ارائه دادند.

او با اشاره به ظرفیت‌های بافت سنتی و کارگاه‌های قدیمی سفالگری لالجین، گفت: یکی از جذابیت‌های مهم گردشگری در این شهر، امکان مشاهده فرآیند واقعی تولید صنایع‌دستی در محل کار هنرمندان است که تجربه‌ای متفاوت و ملموس را برای گردشگران رقم می‌زند، بازدید از این فضاها علاوه بر معرفی هنر و مهارت استادکاران، زمینه آشنایی گردشگران با بخشی از فرهنگ، هویت و زندگی روزمره مردم لالجین را فراهم می‌کند.

پاشایی ادامه داد: در کنار بازدید از کارگاه‌های تولیدی، گردشگران از فروشگاه‌های سفال و سرامیک نیز بازدید کردند و با تنوع محصولات تولیدشده توسط هنرمندان و صنعتگران لالجینی آشنا شدند، این برنامه‌ها می‌تواند در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهر، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی و همچنین رونق بازار فروش محصولات صنایع‌دستی موثر باشد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی لالجین تاکید کرد: توسعه گردشگری فرهنگی و تجربه‌محور یکی از ظرفیت‌های مهم لالجین است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی برای بازدید گردشگران از کارگاه‌ها و مراکز تولید، در کنار معرفی جاذبه‌های شهر، فرآیند تولید و ارزش فرهنگی صنایع‌دستی را به گردشگران معرفی کنیم.

او در پایان خاطرنشان کرد: لالجین به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم سفال و صنایع‌دستی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی دارد و برگزاری برنامه‌های مناسبتی مانند هفته گردشگری فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها، افزایش ارتباط میان گردشگران و هنرمندان و تقویت اقتصاد محلی است.

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