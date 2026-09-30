به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دبیر کرسی مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری روز سه‌شنبه ۷ مهرماه جاری در مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مشاور مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری طی سخنانی با تأکید بر اینکه این رویداد سرآغازی برای تحولات بنیادین در این صنعت است، ابعاد مختلف توسعه پایدار و ضرورت‌های حرکت به‌سوی گردشگری مسئولانه را تشریح کرد.

او با اشاره به گستردگی صنعت گردشگری و جایگاه آن در ایجاد اشتغال و پیوند میان فرهنگ‌ها، هشدار داد که این صنعت اگر بدون آگاهی و مسئولیت پیش برود، می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست، فرهنگ‌ها و جوامع محلی وارد کند.

رضایی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی دیگر یک کار خوب اضافه نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای گردشگری و جوامع میزبان است، نگاه راهبردی خود را چنین بیان کرد: مسئولیت اجتماعی هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری بر روی اعتماد جامعه محلی، بر روی محیط زیست، بر روی فرهنگ، و بر روی آینده خودمان است.

مدیر گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در تبیین اهداف و برنامه‌های این دوره، بر مواردی همچون افزایش آگاهی و تغییر نگرش در انتخاب‌های سفر، توانمندسازی مهارتی، شبکه‌سازی میان ذی‌نفعان و تبدیل یادگیری به پروژه‌های واقعی در مقصدهای محلی تأکید کرد.

همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی، بازدیدهای میدانی (مانند بوم‌گردی‌ها و مناطق حساس زیست‌محیطی)، پروژه‌های گروهی و منتورشیپ به عنوان بخش‌های اصلی این مسیر توسط این استاد دانشگاه معرفی شدند.

در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به نمونه‌های عینی، چالش‌های بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی در برخی نقاط کشور نظیر فشار بر منابع آب در کویر مصر، خطرات خاک سرخ در جزیره هرمز، ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه در جنگل‌های هیرکانی و افزایش قیمت مسکن در بافت تاریخی شهرهایی مانند اصفهان و یزد توسط رضایی نقد و در مقابل، به تجربیات موفق توانمندسازی محلی در روستای پالنگان، بوم‌گردی‌های خراسان جنوبی و جوامع ماهیگیر قشم به عنوان الگوهای مثبت اشاره شد.

رضایی در پایان با اشاره به دستاوردهای برگزاری این دوره از جمله تولید خروجی‌هایی همچون دایرةالمعارف تخصصی واژگان و برنامه‌ریزی برای انتشار هندبوک تعیین سطح بلوغ و راه‌اندازی پویش‌های ملی مستمر، بر ضرورت همکاری‌های درازمدت و شکل‌گیری زیرساخت‌های پژوهشی مشترک با پژوهشگاه تأکید کرد تا این حرکت نوین، زمینه‌ساز تحولی پایدار در گردشگری ایران باشد.

دبیر کرسی مسئولیت اجتماعی در صنعت گردشگری با تأکید بر اینکه این رویداد سرآغازی برای تحولات بنیادین در این صنعت است، ابعاد مختلف توسعه پایدار و چالش‌های پیش‌روی گردشگری ایران را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

رضایی با اشاره به گستردگی صنعت گردشگری و جایگاه آن در ایجاد اشتغال و پیوند میان فرهنگ‌ها، هشدار داد که این صنعت اگر بدون آگاهی و مسئولیت پیش برود، می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

او با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی دیگر یک «کار خوب اضافه» نیست، بلکه ضرورتی برای بقای گردشگری است، نگاه راهبردی خود را در این خصوص چنین بیان کرد: مسئولیت اجتماعی هزینه نیست؛ سرمایه‌گذاری بر روی اعتماد جامعه محلی، بر روی محیط زیست، بر روی فرهنگ، و بر روی آینده خودمان است.

مدیر گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در ادامه با اشاره به دستاوردهای برگزاری این دوره و تولید خروجی‌هایی همچون دایرةالمعارف تخصصی واژگان و برنامه‌ریزی برای انتشار هندبوک تعیین سطح بلوغ، بر ضرورت همکاری‌های درازمدت و شکل‌گیری زیرساخت‌های پژوهشی مشترک با پژوهشگاه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، چالش‌های زیست‌محیطی مقصدهایی نظیر کویرها، جزیره هرمز و جنگل‌های هیرکانی و همچنین فشارهای جوامع محلی در بافت‌های تاریخی به عنوان پیامدهای بی‌توجهی به رویکرد مسئولانه از سوی او نقد شد.

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