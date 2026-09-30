به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ژاله نیکرو با تبریک روز جهانی و هفته گردشگری اظهار کرد: مهم‌ترین مزیت هرمزگان، تنوع کم‌نظیر جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و غذایی در کنار یکدیگر است. هرمزگان فقط یک مقصد ساحلی نیست و از سواحل و جزایر گرفته تا روستاهای گردشگری، بافت‌های تاریخی، بازارهای محلی، صنایع‌دستی، موسیقی، پوشش و فرهنگ بومی و غذاهای متنوع، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری را در اختیار دارد.

رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی و مجتمع‌های گردشگری هرمزگان افزود: حضور گردشگران در فصول مختلف، به‌ویژه در نیمه دوم سال، ظرفیت قابل توجهی برای واحدهای پذیرایی ایجاد می‌کند و اگر این ظرفیت‌ها به شکل منسجم‌تری معرفی و به تجربه گردشگر تبدیل شوند، می‌توانند مدت اقامت و میزان هزینه‌کرد گردشگران در استان را افزایش دهند.

واحدهای پذیرایی؛ بخشی از تجربه فرهنگی سفر

او با اشاره به نقش مراکز پذیرایی در معرفی فرهنگ استان بیان کرد: واحد پذیرایی می‌تواند بخشی از تجربه فرهنگی سفر باشد، نه صرفاً محلی برای صرف غذا. گردشگر هنگام حضور در یک مجموعه پذیرایی، از طریق نوع غذا، شیوه طبخ، نحوه پذیرایی، موسیقی، معماری، دکوراسیون و حتی نوع برخورد کارکنان با فرهنگ منطقه آشنا می‌شود.

نیکرو افزود: اگر این موضوع به‌درستی مدیریت شود، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی می‌توانند مانند یک ویترین زنده از فرهنگ هرمزگان عمل کنند و گردشگر را با سبک زندگی مردم، مواد اولیه بومی و سنت‌های غذایی استان آشنا کنند.

غذاهای محلی؛ ظرفیتی برای توسعه گردشگری خوراک

رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی و مجتمع‌های گردشگری هرمزگان غذاهای محلی هرمزگان را دارای ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک جاذبه مستقل گردشگری دانست و گفت: بسیاری از غذاهای محلی استان هویت و داستان مخصوص خود را دارند و با شرایط اقلیمی، زندگی دریایی و کشاورزی منطقه ارتباط مستقیم دارند.

او افزود: امروز گردشگر فقط به دنبال دیدن یک مکان نیست و بسیاری از گردشگران به دنبال تجربه‌های متفاوت هستند. غذا می‌تواند یکی از ماندگارترین بخش‌های سفر باشد و معرفی مواد اولیه، روش طبخ و پیشینه غذاها می‌تواند به تقویت گردشگری خوراک در استان کمک کند.

نیکرو از هواری میگو، هواری ماهی، قلیه‌ماهی، ماهی برشته، سوراغ، مهیاوه، نان تُمُشی و انواع نان‌های محلی به عنوان بخشی از ظرفیت‌های غذایی هرمزگان نام برد و گفت: بهتر است این غذاها صرفاً به عنوان یک اسم در منو ارائه نشوند، بلکه شیوه سرو، داستان غذا، مواد اولیه و ارتباط آن با فرهنگ مردم هرمزگان نیز به گردشگر معرفی شود تا یک تجربه واقعی و کامل شکل بگیرد.

مراکز پذیرایی بین‌راهی؛ فرصتی برای معرفی سوغات و صنایع‌دستی

رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی و مجتمع‌های گردشگری هرمزگان با اشاره به ظرفیت مراکز پذیرایی بین‌راهی برای معرفی محصولات بومی بیان کرد: گردشگر معمولاً در مسیر سفر برای استراحت و صرف غذا توقف می‌کند و همین توقف می‌تواند فرصتی برای معرفی صنایع‌دستی، خرما، ادویه‌ها، محصولات دریایی فرآوری‌شده، خوراکی‌های محلی، پوشاک و سایر سوغات استان باشد.

او افزود: اختصاص بخشی از واحدهای پذیرایی به عرضه محصولات بومی، علاوه بر ایجاد فرصت درآمدی برای واحد پذیرایی، می‌تواند باعث شود بخشی از هزینه گردشگر مستقیماً به تولیدکنندگان و هنرمندان محلی برسد. البته این موضوع نیازمند سامان‌دهی، بسته‌بندی مناسب و نظارت بر کیفیت محصولات است.

لزوم تقویت گردشگری خوراک در هرمزگان

نیکرو برگزاری جشنواره‌های غذا، تورهای تجربه آشپزی محلی، معرفی غذاها در شبکه‌های اجتماعی، همکاری با راهنمایان گردشگری و ایجاد رستوران‌های دارای هویت بومی را از راهکارهای توسعه گردشگری خوراک عنوان کرد و گفت: می‌توان برای برخی غذاها بسته‌های تجربه طراحی کرد تا گردشگر علاوه بر صرف غذا، با نحوه تهیه و فرهنگ مرتبط با آن نیز آشنا شود.

رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی و مجتمع‌های گردشگری هرمزگان بیان کرد: هرمزگان از نظر گردشگری خوراک ظرفیت بسیار متنوعی دارد؛ از غذاهای دریایی گرفته تا نان‌ها، چاشنی‌ها، ادویه‌ها، خوراک‌های محلی و محصولات کشاورزی و دریایی. حضور پررنگ‌تر غذاهای محلی در منوی رسمی رستوران‌ها و مراکز پذیرایی می‌تواند به معرفی این ظرفیت کمک کند.

واحدهای پذیرایی می‌توانند به معرفی جاذبه‌های مقصد کمک کنند

او با بیان اینکه واحدهای پذیرایی می‌توانند در افزایش ماندگاری گردشگران نیز نقش داشته باشند، گفت: اگر واحدهای پذیرایی فقط محل صرف غذا نباشند و به عنوان نقطه معرفی جاذبه‌های همان منطقه عمل کنند، می‌توانند گردشگر را به نقاط مختلف استان هدایت کنند.

رئیس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی بین‌راهی و سفره‌خانه‌های سنتی و مجتمع‌های گردشگری هرمزگان افزود: ارائه اطلاعات درباره جاذبه‌های نزدیک، روستاهای گردشگری، بازارهای محلی، صنایع‌دستی و مسیرهای طبیعت‌گردی می‌تواند گردشگر را با ظرفیت‌های بیشتری آشنا کند. همچنین ایجاد مجموعه‌های پذیرایی با معماری و منوی بومی در شهرستان‌های مختلف باعث می‌شود گردشگر برای تجربه فرهنگ و غذای متفاوت، مسیر سفر خود را ادامه دهد.

یک وعده غذای بومی؛ خاطره‌ای از هرمزگان

او در ادامه گفت: اگر بخواهم یک تجربه متفاوت را به گردشگری که برای نخستین‌بار به هرمزگان سفر می‌کند پیشنهاد کنم، صرفاً یک غذای مشخص را معرفی نمی‌کنم؛ بلکه پیشنهاد می‌کنم یک وعده غذای کاملاً بومی هرمزگانی را تجربه کند؛ غذایی بر پایه ماهی یا میگو در کنار نان تُمُشی و چاشنی‌هایی مانند سوراغ یا مهیاوه، همراه با توضیح درباره مواد اولیه و شیوه تهیه آن.

نیکرو خاطرنشان کرد: وقتی گردشگر بداند غذایی که می‌خورد بخشی از زندگی و فرهنگ مردم منطقه است، تجربه برایش جذاب‌تر و ماندگارتر می‌شود. هدف این است که گردشگر هرمزگان را فقط با عکس و منظره به یاد نیاورد، بلکه طعم و فرهنگ استان نیز بخشی از خاطره سفر او باشد.

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