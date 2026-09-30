به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این رویداد با توجه به در پیش بودن هفته ملی کودک و با رویکرد بررسی ظرفیت موزه‌ها در زمینه آموزش، خلاقیت و مشارکت فرهنگی کودکان برگزار شد و در همین راستا از فعالان حوزه کودک و میراث فرهنگی برای ارائه دیدگاه‌ها و تجربه‌های تخصصی دعوت به عمل آمد.

در این نشست، پریسا شجاعی، کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ مرکز معرفی فرهنگی و فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی، به دعوت اداره‌کل موزه‌ها، تجربه‌های میدانی خود را در زمینه پیوند کودک و میراث فرهنگی ارائه کرد.

شجاعی در این ارائه، مسیر فعالیت خود را از تجربه تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و ۱۱ سال فعالیت در زمینه مرمت سفال تا ورود به حوزه کودک و میراث فرهنگی تشریح کرد و نمونه‌هایی از تجربه‌های عملی خود را با کودکان به اشتراک گذاشت.

وی با اشاره به تجربه‌هایی مانند «چمدان قصه‌گویی من» و استفاده از عروسک‌های بومی و قصه‌های مرتبط با آن‌ها، برگزاری کارگاه‌های صحافی سنتی و مرمت سفال، فعالیت مستمر با کودکان با نیازهای ویژه و همچنین تجربه سه‌روزه «میراث‌یاران کوچک» در الموت، نشان داد که چگونه می‌توان مفاهیم میراث فرهنگی را از قالب ارائه اطلاعات خارج و به تجربه‌ای عینی برای کودک تبدیل کرد.

شجاعی همچنین از تجربه سفر کودک‌محور به تفرش و حضور «چمدان قصه‌گویی من» در خانه اجلال سخن گفت؛ تجربه‌ای که در آن قصه، طبیعت، مفاهیم صلح و میراث معماری در یک موقعیت واقعی سفر و بازدید با یکدیگر پیوند خوردند.

این کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه بر نقش تسهیلگر در فرایند ارتباط کودک با میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت ایجاد فرصت برای مشاهده، پرسش، گفت‌وگو، دست‌ورزی و مشارکت، می‌تواند زمینه ارتباط فعال‌تر کودکان با اشیا، بناها، قصه‌ها و دیگر جلوه‌های میراث فرهنگی را فراهم کند.

انتهای پیام/