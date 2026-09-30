۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷

موزه و پرورش خلاقیت کودک؛ از تجربه موزه‌ای تا کنشگری فرهنگی

موزه و پرورش خلاقیت کودک؛ از تجربه موزه‌ای تا کنشگری فرهنگی

دوازدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های «موزه‌اندیشی» با موضوع «موزه و پرورش خلاقیت کودک؛ از تجربه موزه‌ای تا کنشگری فرهنگی»، سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به همت اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این رویداد با توجه به در پیش بودن هفته ملی کودک و با رویکرد بررسی ظرفیت موزه‌ها در زمینه آموزش، خلاقیت و مشارکت فرهنگی کودکان برگزار شد و در همین راستا از فعالان حوزه کودک و میراث فرهنگی برای ارائه دیدگاه‌ها و تجربه‌های تخصصی دعوت به عمل آمد.
در این نشست، پریسا شجاعی، کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ـ مرکز معرفی فرهنگی و فعال حوزه کودک و میراث فرهنگی، به دعوت اداره‌کل موزه‌ها، تجربه‌های میدانی خود را در زمینه پیوند کودک و میراث فرهنگی ارائه کرد.

شجاعی در این ارائه، مسیر فعالیت خود را از تجربه تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و ۱۱ سال فعالیت در زمینه مرمت سفال تا ورود به حوزه کودک و میراث فرهنگی تشریح کرد و نمونه‌هایی از تجربه‌های عملی خود را با کودکان به اشتراک گذاشت.

وی با اشاره به تجربه‌هایی مانند «چمدان قصه‌گویی من» و استفاده از عروسک‌های بومی و قصه‌های مرتبط با آن‌ها، برگزاری کارگاه‌های صحافی سنتی و مرمت سفال، فعالیت مستمر با کودکان با نیازهای ویژه و همچنین تجربه سه‌روزه «میراث‌یاران کوچک» در الموت، نشان داد که چگونه می‌توان مفاهیم میراث فرهنگی را از قالب ارائه اطلاعات خارج و به تجربه‌ای عینی برای کودک تبدیل کرد.

شجاعی همچنین از تجربه سفر کودک‌محور به تفرش و حضور «چمدان قصه‌گویی من» در خانه اجلال سخن گفت؛ تجربه‌ای که در آن قصه، طبیعت، مفاهیم صلح و میراث معماری در یک موقعیت واقعی سفر و بازدید با یکدیگر پیوند خوردند.

این کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه بر نقش تسهیلگر در فرایند ارتباط کودک با میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت ایجاد فرصت برای مشاهده، پرسش، گفت‌وگو، دست‌ورزی و مشارکت، می‌تواند زمینه ارتباط فعال‌تر کودکان با اشیا، بناها، قصه‌ها و دیگر جلوه‌های میراث فرهنگی را فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800846
راضیه حسینی
دبیر محمد آوخ

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