نشست هم اندیشی فعالان حوزه گردشگری نیمروز برگزار شد/ ادیمی آماده میزبانی از جشن محوری گردشگری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی برزگر مقدم روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در چهارمین روز هفته گردشگری نشست هم‌اندیشی با فعالان حوزه گردشگری شهرستان نیمروز برگزار و پیرامون مسائل مرتبط با این حوزه بحث و تبادل نظر شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی نیمروز بیان کرد: در این نشست که با حضور اساتید، فعالان و جامعه گردشگری شهرستان برگزار شد به موضوع برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر ویژه برنامه‌ها و مراسمات هفته گردشگری و همچنین جشن شادی که درهامونک ادیمی برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران درباره نحوه اجرای برنامه‌ها، هماهنگی عوامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

او ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آیینی سیستان، فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی و در عین حال معرفی گوشه‌ای از فرهنگ، آداب و رسوم اصیل سیستان به مردم و گردشگران است که این خود همکاری و مشارکت مردم و فعالان گردشگری این شهرستان را میطلبد که در پایان این نشست بر همکاری همه جانبه بزرگان و فعالان گردشگری نسبت به هماهنگی برنامه ها و اجرای هرچه بهتر و با شکوه تر ویژه برنامه‌های هفته گردشگری تاکید شد.

به گفته برزگر مقدم، در مراسم جشنی که از جنس فرهنگ و اصالت می‌باشد برنامه‌های شاد و متنوع اصیل و سنتی از جمله لُنگُته‌گذاری، سرتراشک، حنابندان، گرا بردنا، چوب‌بازی و رقص محلی سیستان و موسیقی و نواهای محلی سیستان که همه نشان از آداب و رسوم و فرهنگ دیرینه و کهن منطقه سیستان را دارد، اجرایی خواهد شد.

او گفت: جشن بزرگ سنت های اصیل سیستانی روز پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در محل هامونک ادیمی برگزار می‌شود و از تمامی علاقه‌مندان و دوست‌داران فرهنگ و آداب و رسوم به ویژه مردم سیستان دعوت به عمل می‌آید.

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