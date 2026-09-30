به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهوش اسعدی روز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ بیان کرد: در سومین روز از هفته گردشگری ویژه برنامه غزل‌خوانی در یک مجتمع تفریحی گردشگری درشهرستان سراوان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سراوان افزود: غزل‌خوانی عرفانی که خود یک گردشگری معنوی محسوب می‌شود به مناسبت هفته گردشگری در مجتمع تفریحی گردشگری ملک‌زاده سراوان با حضور شورای اداری شهرستان و بیش از ۴۰ نفر از شاعران، نویسندگان و اساتید شهرستان سراوان برگزار شد.

او افزود: این ویژه برنامه با هدف آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با غزل‌خوانی عرفانی، گردشگری معنوی و همچنین اهمیت فرهنگ و سنن گذشته تاکنون انجام شد مورد استقبال تعداد بسیار زیادی از جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

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