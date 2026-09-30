آغاز برگزاری ماهانه رویدادهای آموزشی گردشگری همزمان با هفته گردشگری

یاور عبیری رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، همزمان با روز جهانی گردشگری، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش و مهارت فعالان صنعت گردشگری، پیشنهاد برگزاری ماهانه یک رویداد آموزشی تخصصی در حوزه گردشگری و بوم‌گردی را مطرح کرد.

او در این باره گفت: روز جهانی گردشگری فرصتی برای توجه دوباره به ظرفیت‌ها، چالش‌ها و نیازهای حرفه‌ای این صنعت است و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در مسیر توسعه گردشگری کشور مورد توجه قرار گیرد، آموزش مستمر و کاربردی فعالان این حوزه است.

او افزود: صنعت گردشگری با سرعت زیادی در حال تغییر است و فعالان این حوزه برای حضور مؤثر در بازار و ارائه خدمات باکیفیت، نیازمند به‌روزرسانی مستمر دانش و مهارت‌های خود هستند.

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران ادامه داد: امروز موضوعاتی مانند بازاریابی و فروش، مدیریت تجربه گردشگر، تولید محتوا، استفاده از هوش مصنوعی، گردشگری پایدار، برندینگ مقصد، اقتصاد محلی و جذب گردشگران خارجی، از جمله نیازهای جدی فعالان گردشگری به شمار می‌روند.

آموزش نباید به چند دوره پراکنده محدود شود

عبیری با تأکید بر اینکه آموزش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که استمرار داشته باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که یک تقویم آموزشی سالانه برای حوزه گردشگری تدوین شود و هر ماه یک رویداد تخصصی با تمرکز بر یکی از نیازهای روز صنعت برگزار شود.

وی تصریح کرد: این رویدادها نباید صرفاً به سخنرانی و ارائه مطالب نظری محدود شوند، بلکه باید به فضایی برای انتقال تجربه، ارائه راهکارهای عملی، شبکه‌سازی و بررسی مسائل واقعی فعالان گردشگری تبدیل شوند.

عبیری افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی در نقاط مختلف کشور حضور دارند و می‌توانند یکی از بسترهای مهم برای انتقال تجربه، آموزش و توسعه دانش حرفه‌ای در صنعت گردشگری باشند.

هدف، تربیت گردشگر و اقامتگاه‌دار حرفه‌ای است

رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با بیان اینکه کیفیت نیروی انسانی تأثیر مستقیمی بر کیفیت تجربه گردشگر دارد، اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه پایدار گردشگری هستیم، باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها، روی دانش، مهارت و توانمندسازی فعالان این صنعت نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

او خاطرنشان کرد: روز جهانی گردشگری می‌تواند نقطه شروعی برای توجه جدی‌تر به آموزش مستمر و ایجاد یک جریان منظم آموزشی در صنعت گردشگری باشد؛ جریانی که در نهایت به افزایش کیفیت خدمات، تقویت کسب‌وکارهای گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و شکل‌گیری تجربه بهتر برای گردشگران منجر شود.

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