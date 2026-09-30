به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کریم اعلائی شهمیری، فرماندار شهرستان سرخه، هم‌زمان با هفته گردشگری، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، با کارکنان این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرماندار شهرستان سرخه در این دیدار ضمن تبریک هفته گردشگری، از تلاش‌ها و خدمات کارکنان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: شهرستان سرخه از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری تاریخی و طبیعی برخوردار است که معرفی هدفمند آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و توسعه اقتصادی شهرستان باشد.

او افزود: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان، علاوه بر افزایش جذابیت مقصدهای گردشگری، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

اعلائی بیان کرد: توسعه گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، تقویت زیرساخت‌ها و همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان است و با مشارکت مجموعه فرمانداری، نمایندگی میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌توان اقدامات مؤثرتری برای معرفی جاذبه‌ها و رفع موانع این حوزه انجام داد.

فرماندار شهرستان سرخه با اشاره به اهمیت هفته گردشگری در معرفی توانمندی‌های شهرستان تصریح کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای توجه بیشتر به ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعالان و سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه گردشگری سرخه است.

انتهای پیام/