به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای برنامه‌های ویژه هفته گردشگری، نشست استراتژیک و هم‌افزای میان مدیریت استان و انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری با حضور مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در این نشست با اشاره به اهمیت تعامل میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، اظهار کرد: گردشگری یک صنعت زنجیره‌ای است که موفقیت آن در گرو هم‌سویی میان سیاست‌گذاری‌های دولتی و توانمندی‌های بخش خصوصی و انجمن‌های حرفه‌ای است و این نشست فرصتی ارزشمند برای شنیدن مستقیم دغدغه‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای فعالان این عرصه در استان سمنان فراهم کرد.

او افزود: در این نشست صمیمانه، فرآیند هم‌اندیشی بر محور شناسایی موانع توسعه گردشگری و یافتن راهکارهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان متمرکز بود و تبادل نظر با رؤسای انجمن‌ها به ما کمک می‌کند تا در تدوین برنامه‌های آتی، نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای میدانی داشته باشیم.

طاهریان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش انجمن‌ها در استانداردسازی خدمات، تصریح کرد: انجمن‌های حرفه‌ای، بازوی تخصصی ما در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات و تربیت نیروی انسانی ماهر هستند و تعامل مستمر با این نهادها، تضمین‌کننده حرکت استان سمنان به سوی یک گردشگری حرفه‌ای، هوشمند و باکیفیت است.

در پایان این نشست، به پاس تلاش‌های مستمر و نقش‌آفرینی موثر انجمن‌های حرفه‌ای در توسعه ظرفیت‌های گردشگری استان، از رؤسای این انجمن‌ها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

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