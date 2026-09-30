 فصل جدید مرمت یخدان «میرفتاح» ملایر آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی چهارشنبه ۸ مهر، ادامه داد: این مرحله از مرمت شامل بندکشی دیواره‌های حصار یخدان، محوطه‌سازی و کف فرش در مساحتی بالغ بر ۱۸۰۰ مترمربع است، همچنین به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بارندگی و رطوبت، اجرای عایق نانو بر روی گنبد بنا در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه در حال حاضر پیمانکار پروژه فعالیت خود را آغاز کرده و عملیات اجرایی در حال انجام است، افزود: یخدان میرفتاح، تنها یخدان خشتی غرب کشور و از آثار شاخص دوره قاجاریه است که توسط فردی خیر و نیکوکار به نام میرفتاح ساخته شده است.

او اضافه کرد: این بنا دارای سه بخش اصلی شامل محل نگهداری یخ، ساقه و گنبد است، ارتفاع بنا از سقف گنبد تا کف یخدان ۱۲ متر و عمق منبع ذخیره یخ ۴ متر است و در گذشته دیوار سایه ‌انداز و دو حوض آبگیر نیز پیرامون مجموعه وجود داشته است.

جلیلی تصریح کرد: یخدان میرفتاح به عنوان یکی از بناهای تاریخی شاخص ملایر، علاوه بر ارزش معماری و تاریخی، بیانگر شیوه‌های سنتی تامین و نگهداری یخ در گذشته است و ظرفیت قابل توجهی برای معرفی پیشینه تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان دارد.

انتهای پیام/