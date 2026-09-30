به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه بررسی مسائل مرتبط با تخصیص زمین برای احداث ساختمان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان و ساماندهی تپه تاریخی اهرنجان سلماس ۷ مهرماه به ریاست محمد فتحی، فرماندار شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، موضوع تأمین و تخصیص زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان اداره میراث‌فرهنگی و همچنین وضعیت ساماندهی و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت تاریخی و فرهنگی تپه اهرنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، حاضران ضمن بررسی مسائل و موانع موجود، درباره راهکارهای اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای پیشبرد این طرح‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

فرماندار سلماس در این جلسه بر ضرورت صیانت از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و استفاده از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه گردشگری تأکید کرد و خواستار پیگیری موضوعات مطرح‌شده از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

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