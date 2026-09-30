روایت دفاع مقدس از زبان نمایشنامه در کافه پلاتو آبادان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس و سالروز شکست حصر آبادان واحد هنرهای نمایشی این دفتر همایش ۲ روزه «نمایشنامه‌خوانی و خاطره‌گویی دفاع مقدس» را در کافه پلاتو آبادان برگزار کرد.

نخستین روز این برنامه به نشست تخصصی تئاتر جنگ با موضوع «تولید نمایش در دوران دفاع مقدس» اختصاص داشت؛ نشستی که با حضور مسعود رمضانی، کارگردان و نمایشنامه‌نویس برگزار شد.

رمضانی در این نشست با مروری بر روند شکل‌گیری و تولید آثار نمایشی با موضوع جنگ و دفاع مقدس به بررسی مسیر تئاتر کشور در این حوزه پرداخت و با اشاره به برخی آثار شاخص تولیدشده در تهران و شهرستان‌ها، بر نقش تئاتر در حفظ ارزش‌های انسانی و اسلامی تأکید کرد.

در ادامه، مهرداد حق‌شناس، از پیشکسوتان تئاتر آبادان، به بررسی وضعیت تئاتر دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و با یادکرد از هنرمندانی همچون زنده‌یاد نعمت‌الله لاریان، عبدالرضا حیاتی، بهمن عیوق و سعید بهروزی، نقش و تلاش این هنرمندان را در آموزش و تولید آثار نمایشی و شکل‌گیری جریان تئاتر امروز خوزستان یادآور شد.

دومین روز این همایش نیز به نمایشنامه‌خوانی و خاطره‌گویی اختصاص داشت. در این بخش، نمایشنامه «هاوژین» نوشته و کار علی عباس‌فرد با موضوع داعش و مقاومت، با حضور هاجر جان‌نژاد، سارا حیاوی و علی عباس‌فرد خوانش شد.

همچنین طاهر نیک‌آزاد از هنرمندان تئاتر آبادان، خاطره‌ای با عنوان «آبادان، لین یک روی سرم» را برای حاضران روایت کرد؛ روایتی که بخشی از تجربه زیسته مردم آبادان در سال‌های جنگ را بازتاب می‌داد.

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