نواختن زنگ گردشگری در مدارس مهاباد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری، زنگ گردشگری ۷ مهرماه با حضور مسئولان و کارشناسان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد در مدرسه شهید عبدالله‌پور نواخته شد.

در این برنامه، ضمن گرامیداشت هفته گردشگری، دانش‌آموزان با اهمیت گردشگری، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان مهاباد و نقش آنان در معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری منطقه آشنا شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مهاباد در این مراسم بر اهمیت آشنایی نسل نوجوان با میراث فرهنگی و طبیعی شهرستان و ضرورت حفظ و معرفی این ظرفیت‌ها به عنوان سرمایه‌های فرهنگی و گردشگری مهاباد تأکید کرد.

واجد جولایی افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس با هدف ترویج فرهنگ گردشگری، افزایش آگاهی دانش‌آموزان و تقویت مشارکت نسل آینده در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری، انجام می‌شود.

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