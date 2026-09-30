به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تور یک‌روزه بازدید از روستاهای هدف گردشگری شهرستان قاینات روز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در جریان این برنامه از مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی این دو روستا بازدید می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود :بازدید از باغات آلو، بافت تاریخی روستا، کارگاه‌های خراطی، آهنگری و نجاری سنتی و همچنین دژ زیرزمینی نیگ از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این تور یک‌روزه است.

او ادامه داد:‌این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده روستاهای هدف گردشگری شهرستان قاینات و آشنایی شهروندان و گردشگران با میراث‌فرهنگی، معماری بومی، هنرهای سنتی، شیوه‌های معیشتی و محصولات محلی برگزار می‌شود.

عباس‌زاده گفت: برگزاری تورهای روستایی علاوه بر معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مناطق کمترشناخته‌شده، زمینه آشنایی گردشگران با توانمندی‌های جوامع محلی و صنایع‌دستی را فراهم کرده و می‌تواند در رونق گردشگری روستایی و تقویت اقتصاد خانوارهای محلی مؤثر باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این تور ضمن بازدید از جاذبه‌های روستاهای کُرُه و نیگ، با بخشی از سبک زندگی، ظرفیت‌های بومی و هنرهای سنتی مردم منطقه آشنا خواهند شد؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری پایدار و افزایش حضور گردشگران در روستاهای هدف گردشگری قاینات مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/