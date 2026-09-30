۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵

تور یک‌روزه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری قاینات برگزار می‌شود

تور یک‌روزه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری قاینات برگزار می‌شود

هم‌زمان با هفته گردشگری، تور یک‌روزه بازدید از روستاهای هدف گردشگری شهرستان قاینات با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی روستاهای کُرُه و نیگ برگزار می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد:  تور یک‌روزه بازدید از روستاهای هدف گردشگری شهرستان قاینات روز جمعه ۱۰ مهرماه برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در جریان این برنامه از مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی این دو روستا بازدید می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود :بازدید از باغات آلو، بافت تاریخی روستا، کارگاه‌های خراطی، آهنگری و نجاری سنتی و همچنین دژ زیرزمینی نیگ از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این تور یک‌روزه است.

او ادامه داد:‌این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده روستاهای هدف گردشگری شهرستان قاینات و آشنایی شهروندان و گردشگران با میراث‌فرهنگی، معماری بومی، هنرهای سنتی، شیوه‌های معیشتی و محصولات محلی برگزار می‌شود.

عباس‌زاده گفت: برگزاری تورهای روستایی علاوه بر معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی مناطق کمترشناخته‌شده، زمینه آشنایی گردشگران با توانمندی‌های جوامع محلی و صنایع‌دستی را فراهم کرده و می‌تواند در رونق گردشگری روستایی و تقویت اقتصاد خانوارهای محلی مؤثر باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات بیان کرد: شرکت‌کنندگان در این تور ضمن بازدید از جاذبه‌های روستاهای کُرُه و نیگ، با بخشی از سبک زندگی، ظرفیت‌های بومی و هنرهای سنتی مردم منطقه آشنا خواهند شد؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری پایدار و افزایش حضور گردشگران در روستاهای هدف گردشگری قاینات مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070800863
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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