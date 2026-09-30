۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری در اشنویه برپا شد

نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری در اشنویه برپا شد

به‌مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری اشنویه برپا شده است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روناک تاسا رئیس اداره میراث‌فرهنگی اشنویه اظهار کرد: به‌مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری اشنویه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشنویه افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲۰ عکس اثر عکاسان برجسته استانی و شهرستان به نمایش گذاشته شده است و علاقه‌مندان در دو نوبت صبح و عصر می‌توانند از این نمایشگاه بازدید بکنند.

او ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌هایی مانند این نقش مهمی در معرفی و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی شهرستان داشته و در طول سال سعی می‌شود در مناسبت‌های مختلف نمایشگاه عکس در اشنویه دایر شود.

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کد خبر 1405070800865
سمیرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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