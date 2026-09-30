رگبار پراکنده باران در ۱۲ استان نوار شمالی کشور

به گزارش میراث آریا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری، امروز چهارشنبه ۸ مهرماه برخی نقاط در شمال استان‌های آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

فردا پنجشنبه ۹ مهرماه در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، برخی نقاط در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش پراکنده رخ خواهد داد.

جمعه ۱۰ مهرماه با گذر موج بارشی از غرب و شمال غرب کشور، برخی مناطق در شمال غرب، غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی، نیمه غربی سواحل دریای خزر، ارتفاعات شمال خوزستان، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می‌شود.

همچنین طی پنج روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر در شمال و شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب و غرب کرمان و جنوب شرق فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

امروز چهارشنبه ۹ مهرماه در غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و از پنجشنبه ۹ تا شنبه ۱۱ مهرماه در نیمه غربی دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب شرق، مرکز و شمال شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید با احتمال گردوخاک پیش بینی می‌شود.

از امروز چهارشنبه ۹ تا جمعه ۱۰ مهرماه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج است.

امروز چهارشنبه ۸ مهرماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهش وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/