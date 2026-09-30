به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اکبر ورمقانی روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در نشست هماهنگی برگزاری جشن مهرگان در غار کرفتو اظهار کرد: مهرگان از جشن‌های کهن ایرانی است که در طول قرن‌ها برگزار شده و در کنار نوروز، از آیین‌های مهم ایرانیان به شمار می‌رود.

معاون استاندار کردستان با بیان اینکه جشن مهرگان در سال‌های گذشته تا حدودی مغفول مانده است، افزود: احیای این جشن و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در این زمینه، ظرفیت مناسبی برای معرفی تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین تقویت گردشگری است.

او غار کرفتو را یکی از آثار ارزشمند تاریخی استان و نمونه‌ای شاخص از میراث فرهنگی دانست و عنوان کرد: کرفتو از ظرفیت‌های مهم تاریخی و گردشگری کردستان است و باید با استفاده از همه امکانات، زمینه معرفی بیشتر این اثر در سطح کشور فراهم شود.

ورمقانی یادآور شد: استاندار کردستان، مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی استان برای برگزاری این رویداد عزم جدی دارند، اما لازم است اقدامات مقدماتی و زیرساخت‌های مورد نیاز با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف فراهم شود.

معاون استاندار کردستان بر اهمیت مدیریت یکپارچه در برگزاری جشن مهرگان تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید همکاری لازم را داشته باشند و از ظرفیت مردم و بخش خصوصی نیز برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه استفاده شود.

او همچنین با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در فضای مجازی برای معرفی غار کرفتو و جشن مهرگان، خواستار تثبیت این برنامه در تقویم اجرایی رویدادهای استان شد و بیان کرد: کردستان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی است و باید از این ظرفیت‌ها برای معرفی هویت فرهنگی ایران و توسعه گردشگری استان استفاده کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان هم در این نشست با بیان اینکه برگزاری جشن مهرگان کرفتو در سطح ملی دنبال می‌شود، گفت: دستگاه‌های فرهنگی استان بر اجرای رویدادهای فرهنگی تاکید دارند و این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه نشاط اجتماعی نیز اثرگذار باشد.

سرکوت نجفی اظهار کرد: جشن مهرگان در کنار اقدامات مرتبط با ثبت جهانی غار کرفتو برگزار می‌شود و برای برگزاری مطلوب آن، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف ضروری است.

او با اشاره به برگزاری جشن مهرگان در سال گذشته گفت: این برنامه سال گذشته به خوبی برگزار شد و امسال نیز تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی گسترده‌تر، شاهد برگزاری برنامه‌ای اثرگذار و درخور ظرفیت‌های کرفتو باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز از برنامه‌ریزی برای برگزاری گسترده‌تر جشن مهرگان در غار کرفتو خبر داد و گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی یکی از اقداماتی است که در مسیر معرفی و ثبت جهانی کرفتو مورد توجه قرار می‌گیرد.

پویا طالب‌نیا اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی غار کرفتو در حال پیگیری است و در کنار اقدامات تخصصی و پژوهشی، برنامه‌های فرهنگی و معرفی این اثر نیز دنبال می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در این راستا ۱۲ جلد کتاب با موضوعات مرتبط با غار کرفتو استخراج و تدوین خواهد شد و تلاش می‌کنیم مجموعه برنامه‌های مرتبط با این اثر با رویکردی گسترده‌تر برگزار شود.

او عنوان کرد: برای جشن مهرگان امسال برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است که برپایی نمایشگاه، اجرای بازی‌های بومی و محلی و برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله آن‌هاست.

طالب‌نیا با اشاره به ضرورت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری این برنامه یادآور شد: تاسیسات مورد نیاز، استقرار گروه‌های اجرایی، تبلیغات محیطی، پارکینگ و سایر زیرساخت‌های خدماتی باید پیش از برگزاری برنامه فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، جشن مهرگان امسال در غار کرفتو به شکل فاخر برگزار شود و ضمن معرفی بیشتر این اثر تاریخی، تاثیر مثبتی در روند معرفی و پیگیری ثبت جهانی آن داشته باشد.

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