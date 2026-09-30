به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ملکی امروز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های گردشگری میاندورود اظهار کرد: اگر بخواهیم میاندورود را در نقشه گردشگری مازندران جایگذاری کنیم، نباید این شهرستان را صرفاً منطقه‌ای سرسبز و روستایی بدانیم.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میاندورود افزود: ساحل، جنگل، جلگه، روستا، کشاورزی، فرهنگ بومی و دسترسی مناسب، مجموعه‌ای از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند میاندورود را به یکی از مقاصد گردشگری استان تبدیل کند.

او برگزاری جشنواره «از شالیزار تا دریا» را یکی از برنامه‌های پیشنهادی برای توسعه گردشگری شهرستان عنوان کرد و گفت: این رویداد می‌تواند به‌صورت همزمان اهدافی از جمله معرفی هویت گردشگری شهرستان، تبدیل افتتاحیه به یک رویداد رسانه‌ای، فعال کردن روستاها، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد یک رویداد سالانه را دنبال کند.

ملکی درباره ظرفیت بوم‌گردی میاندورود نیز تصریح کرد: از منظر توسعه گردشگری، بوم‌گردی نباید صرفاً به محلی برای اقامت و خواب گردشگر تبدیل شود، بلکه می‌تواند یک بسته کامل تجربه گردشگری و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک زنجیره اقتصادی محلی باشد.

او ادامه داد: اگر توسعه بوم‌گردی به‌درستی طراحی شود، این فعالیت می‌تواند از یک خدمت اقامتی فراتر رفته و به زنجیره‌ای برای ایجاد درآمد روستایی و بازار فروش محصولات تولیدشده در روستا تبدیل شود.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میاندورود با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و نقاط مستعد تبدیل شدن به مقصد گردشگری گفت: برای توسعه گردشگری روستایی، بوم‌گردی، برگزاری رویدادهای بومی از جمله جشنواره زردی‌کیجا و همچنین برند کردن محصولات و هویت روستاها، باید برنامه‌ریزی مطلوب و هدفمند صورت گیرد.

او افزود: طرح شناسایی و برندینگ روستاهای گردشگری میاندورود در دستور کار قرار دارد و اجرای آن می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های روستاها و ایجاد هویت مشخص برای مقاصد گردشگری شهرستان کمک کند.

ملکی نبود نقشه راه یکپارچه گردشگری، ضعف زیرساخت‌های گردشگری، کمبود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ضعف در معرفی و بازاریابی، پراکندگی ظرفیت‌ها و نبود برند مشخص برای روستاها را از جمله موانع توسعه گردشگری شهرستان برشمرد.

ملکی همچنین «مسیر عبور بودن به جای مقصد گردشگری شدن» را یکی از چالش‌های مهم میاندورود دانست و بر ضرورت تغییر این رویکرد تأکید کرد.

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