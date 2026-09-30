به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزبه کردونی در نشست شورای راهبردی این اداره‌کل که صبح چهارشنبه هم‌زمان با سفر سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به اصفهان و افتتاح پروژه‌های گردشگری برگزار شد، از حمایت استاندار اصفهان و تلاش‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی استان برای برگزاری منظم و مسئله‌محور این نشست قدردانی کرد.

وی اظهار کرد: همراهی استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند گفت‌وگوهای تخصصی را به تصمیم، برنامه و اقدام اجرایی تبدیل کند. استمرار این نشست‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که مباحث مطرح‌شده به پیشنهاد مکتوب، مکاتبه رسمی و پیگیری تا حصول نتیجه منتهی شود.

کردونی تشکیل شوراهای راهبردی را از ابتکارهای ماندگار دکتر صالحی‌امیری دانست و افزود: این شوراها زمینه مشارکت سازمان‌یافته نخبگان، پیشکسوتان، فعالان حرفه‌ای و نمایندگان تشکل‌ها را در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وزارتخانه فراهم کرده‌اند. فلسفه وجودی شورای راهبردی این است که تصمیم اداری با دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و واقعیت میدان پیوند بخورد.

میراث‌فرهنگی به متن سیاست‌گذاری کشور آمده است

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به رویکرد مدیریتی دکتر صالحی‌امیری گفت: در این دوره، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از موضوعاتی بخشی و حاشیه‌ای به متن سیاست‌گذاری کشور آمده‌اند و دیپلماسی فرهنگی نیز به یکی از اولویت‌های اساسی وزارتخانه تبدیل شده است.

وی حضور رئیس‌جمهور در برنامه روز جهانی گردشگری، بلافاصله پس از بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نمونه‌ای روشن از ارتقای جایگاه این حوزه دانست و افزود: این حضور نشان داد که گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی یا دستگاهی نیست، بلکه با دیپلماسی، اشتغال، تصویر بین‌المللی ایران و سیاست‌گذاری کلان کشور پیوند دارد.

کردونی با تاکید بر ظرفیت دیپلماسی فرهنگی اصفهان اظهار کرد: در شرایطی که دیپلماسی رسمی کشور با محدودیت‌ها و موانع ناشی از تحریم روبه‌روست، فرهنگ، میراث و گردشگری می‌توانند مسیر گفت‌وگو و معرفی چهره تمدنی ایران را باز نگه دارند. اصفهان نیز برای نقش‌آفرینی در این حوزه از ظرفیتی کم‌نظیر برخوردار است.

وی پیشنهاد کرد رویدادهای مستمر، هدفمند و موضوع‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت سفرا، استادان، هنرمندان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی در اصفهان برگزار شود و افزود: ظرفیت وزارتخانه برای هماهنگی با سفرا، انتخاب موضوعات دارای قابلیت بین‌المللی و انعکاس رسانه‌ای این برنامه‌ها در اختیار استان قرار خواهد گرفت.

از دفاع مقدس تا جنگ رمضان؛ اصفهان در خط مقدم دفاع از ایران

کردونی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در دوره‌های جنگ و صلح گفت: اصفهان در صلح، فرهنگ، دانش و ثروت تولید کرده و در روزهای دشوار، یکی از پشتوانه‌های مقاومت ملی بوده است.

وی افزود: خاطره دلاوری و سلحشوری رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف و لشکر ۱۴ امام حسین(ع) و فرماندهان نام‌آشنای آنها، شهیدان احمد کاظمی و حسین خرازی، همچنان در حافظه مردم ایران زنده است. اصفهان در دفاع مقدس نشان داد که حتی اگر در خط مقدم جغرافیایی نباشد، می‌تواند در خط مقدم دفاع از ایران قرار گیرد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: اصفهان در جنگ رمضان نیز، همانند دوران جنگ تحمیلی، نقشی مؤثر در مقاومت ملی ایفا کرد. اگر در دفاع مقدس، نیروی انسانی و یگان‌های برخاسته از اصفهان در میدان نبرد نقش‌آفرین بودند، در جنگ رمضان نیز ظرفیت اجتماعی، فرهنگی و تمدنی این استان به تقویت انسجام، هویت و ایستادگی مردم ایران کمک کرد.

وی تصریح کرد: اصفهان در جنگ رمضان فقط شهری برخوردار از میراث نبود؛ خودِ میراث اصفهان به یکی از نشانه‌های تداوم تاریخی و قدرت تمدنی ایران تبدیل شد. روایت‌گری فعالان، مسئولان و رسانه‌های استان نیز در معرفی آسیب‌های واردشده، حساس‌کردن افکار عمومی و مقابله با روایت‌های نادرست نقش مهمی داشت.

کردونی افزود: امروز اصفهان با میراث تاریخی، صنایع‌دستی، دانشگاه، گردشگری و نیروی انسانی خود، بخشی از ذخیره قدرت ایران است. حفاظت از این ظرفیت‌ها فقط مسئولیتی استانی نیست، بلکه با منافع، هویت و امنیت ملی پیوند دارد.

حفاظت از میراث، بخشی از حفاظت از ایران است

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تجربه جنگ رمضان گفت: میراث‌فرهنگی در دوران جنگ و بحران موضوعی حاشیه‌ای نیست که بتوان رسیدگی به آن را به آینده موکول کرد. میراث با هویت جمعی، حافظه تاریخی و انسجام اجتماعی ارتباط مستقیم دارد و حفاظت از آن در شرایط بحران، بخشی از حفاظت از ایران است.

وی افزود: تجربه کشورهای درگیر جنگ‌های بزرگ نشان داده است که حفاظت از آثار، اشیا، موزه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در دوران جنگ اهمیت ویژه‌ای دارد. فرهنگ در چنین شرایطی فقط نیازمند حفاظت نیست؛ خود می‌تواند به عاملی برای حفظ امید، تعلق و انسجام اجتماعی تبدیل شود.

کردونی تصریح کرد: بحران به‌خودی‌خود فرصت نیست، بحران پیش از هر چیز با رنج و خسارت همراه است. بااین‌حال، باید از شرایط ایجادشده برای تقویت سازوکارهای حفاظت از میراث، مستندسازی حرفه‌ای، رفع موانع زائد اداری و پیشبرد اصلاحاتی استفاده کرد که در شرایط عادی در پیچ‌وخم بوروکراسی متوقف می‌شوند.

اتاق روایت میراث اصفهان تشکیل شود

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به نقش اصفهان در روایت فرهنگی ایران در دوره جنگ، پیشنهاد کرد «اتاق روایت میراث اصفهان» تشکیل شود.

وی گفت: قدرت اجتماعی و سیاسی از کلمه و روایت آغاز می‌شود. یکی از ضعف‌های ساختاری نظام بوروکراسی، ضعف در بیان روشن مسائل، دستاوردها و ظرفیت‌هاست. اگر مسائل استان حرفه‌ای و مستند روایت نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که در سطح سیاست‌گذاری ملی دیده شوند.

کردونی افزود: اتاق روایت باید موضوعات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان را در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی دنبال کند؛ دستاوردها و ظرفیت‌ها را به‌درستی معرفی کند و در برابر روایت‌های نادرست و ضدروایت‌ها، تصویری امیدبخش، انسجام‌آفرین و مستند از اصفهان و ایران ارائه دهد.

چهار کارگروه تخصصی تشکیل شود

وی پیشنهاد کرد شورای راهبردی اصفهان در قالب چهار کارگروه میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و مباحث نظری و سیاست‌گذاری فعالیت کند و امکان حضور نخبگان، کارشناسان و کنشگران هر حوزه در این کارگروه‌ها فراهم شود.

کردونی همچنین راه‌اندازی شوراهای راهبردی شهرستانی را ضروری دانست و گفت: می‌توان دو یا سه شهرستان را به‌عنوان پایلوت انتخاب کرد تا ارتباط میان نخبگان محلی و مرکز استان تقویت و بخشی از فاصله میان مسائل شهرستان‌ها و سطح تصمیم‌گیری استان کاهش یابد.

وی پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای مشخص، مسائل، مطالبات و پیشنهادهای اعضای شورا را دریافت، تنقیح و اولویت‌بندی کند و افزود: موضوعاتی که در سطح وزارتخانه قابل حل است، باید به‌صورت رسمی برای پیگیری ارسال شود و مسائل بین‌دستگاهی نیز با تهیه متن‌های دقیق و مستند از مسیر وزارتخانه، دولت و سایر دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

گفت‌وگو باید به تصمیم و اقدام منتهی شود

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به مسائل فعالان صنایع‌دستی گفت: حمایت از هنرمندان، صادرکنندگان و فعالان این حوزه باید جدی‌تر دنبال شود و مسائل تخصصی آنان با ادبیاتی روشن و مستند به سیاست‌گذاران منتقل شود تا در فرایند تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرد.

کردونی در پایان از مشارکت اعضای شورای راهبردی قدردانی کرد و گفت: شورای راهبردی نباید به محلی برای تکرار مشکلات یا ارائه گزارش تبدیل شود. هر مسئله باید به راه‌حل، هر راه‌حل به مسئول و زمان‌بندی، و هر تصمیم به پیگیری و نتیجه منتهی شود.

وی تاکید کرد: با همکاری استانداری اصفهان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و مشارکت نخبگان و تشکل‌ها، این شورا می‌تواند به نهادی مؤثر برای تبدیل تجربه به سیاست، گفت‌وگو به تصمیم و ظرفیت‌های بزرگ اصفهان به قدرت ملی تبدیل شود.

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