به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آغاز سفر خود به استان فارس، از موزه مردم‌شناسی شهر ایزدخواست روز چهارشنبه ۸ مهرماه بازدید کرد، این بازدید با هدف بررسی وضعیت موزه‌های بومی و حمایت از میراث فرهنگی و مردم‌شناسی منطقه انجام شد.

معاون صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ابتدای برنامه‌های سفر خود به استان فارس، با حضور در شهر ایزدخواست و بازدید از موزه مردم‌شناسی این شهر، از تلاش فعالان حوزه میراث فرهنگی برای حفظ و معرفی آثار و داشته‌های مردم‌شناختی منطقه قدردانی کرد.

در حاشیه این بازدید، متولیان موزه با تشریح پیشینه این مجموعه اعلام کردند که جمع‌آوری آثار آن توسط برادران عطایی حدود ۳۰ سال به طول انجامید و موزه از سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

بر اساس اظهارات مدیریت موزه، طی سال‌های اخیر آثار جدیدی به این مجموعه افزوده شده و شمار آثار موجود در موزه اکنون به نزدیک ۱۰ هزار قطعه رسیده است.

به گفته مسئولان موزه، این آثار در فهرست ثبت میراث فرهنگی قرار دارند.

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