به گزارش خبرنگار میراث آریا،در نشست تخصصی هفتم مهرماه ۱۴۰۵، موضوع توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با حضور شیث رحیمی، بخشدار رانکوه، مسئولان نظارت بر اماکن عمومی و جمعی از کنشگران حوزه گردشگری به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. در این جلسه، واکاوی فرصت‌های کمتر شناخته‌شده‌ جغرافیای املش در کانون توجه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گرفت.

قاسم قنبری، تقویت همکاری‌های بین‌بخشی میان دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاران خصوصی را کلید رونق اقتصادی دانست و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تعاملات سازنده میان نهادها، امکان جذب فزاینده گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌شود که این امر گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار شهرستان خواهد بود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی املش تصریح کرد: با عملیاتی‌شدن مصوبات این نشست و تبدیل پیشنهادهای راهبردی به برنامه‌های اجرایی، شاهد ارتقاء استانداردهای زیرساختی، معرفی شایسته جاذبه‌های بکر طبیعی و فرهنگی و در نهایت، شکوفایی اقتصادی شهرستان املش در سایه رونق صنعت گردشگری باشیم.

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