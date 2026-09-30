گواهی کیفیت خدمات به ۳ واحد گردشگری قزوین اهدا شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به اهدای گواهی کیفیت خدمات به ۳ واحد گردشگری در استان اظهار کرد: این واحدها شامل هتل سنتی بهروزی، مجتمع خدماتی‌رفاهی بین‌راهی آفتاب سمیرگستر و هتل ایرانیان هستند که با احتساب این واحدها تاکنون از مجموع ۱۰۰ واحد گردشگری در سطح استان ۶۲ واحد موفق به دریافت گواهینامه کیفیت خدمات شده‌اند و در حال حاضر نیز هفت واحد گردشگری دیگر در فرآیند استانداردسازی و اخذ این گواهینامه قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین با اشاره به اهمیت استانداردسازی واحدهای گردشگری بیان کرد: دریافت گواهی کیفیت خدمات نشان‌دهنده رعایت الزامات و استانداردهای تعیین‌شده در فرآیند ارائه خدمات گردشگری است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و ایجاد اعتماد در میان مسافران و گردشگران داشته باشد.

مهدوی ادامه داد: استانداردسازی مسیری برای ارتقای مستمر کیفیت خدمات، افزایش رقابت‌پذیری تأسیسات گردشگری و حرکت به سمت ارائه خدمات حرفه‌ای و متناسب با نیازهای گردشگران است.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با هدف ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، روند استانداردسازی واحدهای گردشگری را دنبال می‌کند و از واحدهای فعال این حوزه نیز انتظار می‌رود با قرار گرفتن در این فرآیند، زمینه افزایش کیفیت خدمات و ارتقای تجربه گردشگران را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین تصریح کرد: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به شکل پایدار محقق شود که در کنار معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه قرار گیرد.

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